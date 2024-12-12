【重磅快評】謝宜容從良善變魔鬼 前老闆們全身而退？

上個月勞動部調查報告，勞發署北分署前署長謝宜容被描述為「目的良善」，不到1個月，勞動部報告髮夾彎，謝宜容變成霸凌致死又涉貪；勞動部轉換調查方法，謝宜容就從良善變魔鬼，霸凌通常是結構性犯罪，誰讓謝宜容變身魔鬼代言人？

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勞動部報告大逆轉，勞動部長洪申翰昨直指謝宜容有7大罪，確實構成職場霸凌，且與吳員輕生有關，徹底推翻勞動部前部長何佩珊11月19日第一分報告「無法證明輕生公務員遭謝宜容霸凌」。對於外界質疑調查翻盤，洪申翰解釋稱，這次調查主要是從受壓迫者角度出發，還原吳姓公務員生前經歷，也增加與吳員一起工作、互動多的基層同仁訪談，關鍵在於「調查方法」不同，就會看到不一樣內容。

前後2分報告都是勞動部公布，調查方法因人而異，結果就南轅北轍。據指出，勞動部第一分報告由前次長許傳盛召集成立調查小組，勞動部內部人士就占逾2/3成員，許傳盛與謝宜容又是舊識，報告內容被質疑「官官相護」；勞動部第二分報告，洪申翰版本響亮打臉何佩珊版本，國人到底該信賴誰？調查結果隨風向起舞，勞動部未來的報告還有公信力嗎？

勞動部第二分報告出爐，謝宜容徹底黑化，同仁活動簡報資料被退回45次，還以健康為由要求同仁從1樓跑步到4樓的分署長辦公室、凌晨要及時回應LINE訊息等，因為霸凌管理，北分署前後高達81人請調或離退。謝宜容已被羈押禁見，結果是咎由自取，但外界也不能趁火打劫，把全部責任都丟給謝宜容一個人，勞動部的政治調查，難免令人憂心。

媒體日前報導，勞動部前部長許銘春今年5月卸任歡送會，謝宜容送了一條愛馬仕絲巾，但名嘴黃益中爆料，這條貴婦絲巾售價8800元，超過30人出資合送，還包含督導官箴的政風處，勞動部挨酸「整組壞了了」，難怪許銘春可挪用就業安定基金去辦演唱會。

勞動部處理霸凌案除了查辦謝宜容，還追加懲處2名中階主管，只見案情「向下延燒」，但何佩珊為何第一時間提出良善的護航報告？許銘春是否放任霸凌滋生？還有多少「慣老闆」？案情是否向上發展，從2分調查報告得不到真相，勞動部的「前老闆們」目前似乎全身而退，對於外界質疑，監察院長陳菊日前表示，如果違法就是依法究辦，成年人必須為自己的行為負責。陳菊一句話雲淡風輕，出包的人似乎都成「菊外人」。

良善或魔鬼，彷彿一線之隔，勞動部只因改變調查方法，謝宜容就極端的從善變惡，孰令致之？勞動部霸凌共犯結構是否一刀切，這條紅線劃到謝宜容為止？加害者要得到應得的懲罰，霸凌共犯也不容躲在政治庇護的陰影，否則辦了一個謝宜容，可能還有千千萬萬個謝宜容們。