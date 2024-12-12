慢半拍？政院處長涉霸凌卻沒立案 政院：評估中

本報上周報導行政院莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵員工，要求加班卻不得報加班，並刁難商調等霸凌狀況。行政院長卓榮泰稱「會處理」，但事發至今達5天政院卻未立案處理。行政院解釋，匿名爆料難掌握時間，正透過行政院申訴評議委員會因應小組評估中，有必要將立案調查。

針對莊姓處長霸凌案，行政院發言人李慧芝今天指出，行政院原先就有11人申訴評議小組，近日因應匿名爆料，已另外拉出3人組成因應小組，目前只有這一案正在評估中，若認為爆料內容需調查，將送評議委員會處理，若未成案也會送委員會備查。

至於卓榮泰在事件傳出的第一時間回應媒體「會調查」，李慧芝解讀「院長講太快了」，應該是「如果有的話，要調查」。

媒體追問，行政院政務委員史哲也被爆料任職文化部長期間有霸凌情事，政院是否會升高處置作為。李慧芝說，文化部長李遠已經做過說明，政院尊重文化部處置。