霸凌通報平台明上線 卓榮泰盼改變官場文化
行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，行政院霸凌通報平台預計13日上午正式上線。並提出四項原則，第一，透過作業流程的縝密規畫，務必保護當事人隱私，避免造成二度傷害；第二，請各部會針對通報案件務必據實調查、說明清楚，絕不能讓外界認為官官相護，也不能打擊無辜；第三，要做到速查速決，不能拖延；第四，平台機制需取得社會公信力，不讓參與協力調查的外部人員形象受到傷害。
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卓榮泰強調，行政院霸凌通報平台成立後，希望公部門妥善處理職場霸凌案件，中央政府與地方政府都要帶頭做好，才有資格要求民間一起做好。如果因此能改變官場文化，也改善人民對政府的印象，今天所做的每一件事都具有價值。此外，他也向所有公務同仁說明，此通報平台會一直存在，提供所有受到傷害的公務同仁一個保護機制，使其權利獲得保障，如此，整個公務體系才能夠在努力建設國家的道路上共同前進。
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