台大醫院傳霸凌⋯工會質疑申訴權益遭侵害 院方回應了

近期公家機關霸凌案頻傳，衛福部立案調查者共有7位主管，醫界也存在職場霸凌。台大醫院企業工會今天表示，曾有2名會員遭遇職場霸凌，去年下半年委任工會擔任代理人，向院方提出申訴，但工會代表卻遭院方拒絕參與調查會議，無法對當事人提供支持協助，經勞動部裁決，院方恐面臨50萬元罰鍰。

對此，台大醫院發言人陳彥元表示，有關職場霸凌案件，院方針對每個案例均謹慎處理，成立委員會個別討論，並依照委員會專家建議，提出從口頭警告到解職不等的行政懲處，不過，許多案件均仍在調查、處理階段，尚未有明確結果。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，台大醫院作為國內龍頭醫院，卻帶頭踐踏基層權益，阻止工會協助受霸凌的員工，令人遺憾。工會在今年2月向勞動部提起裁決申請，歷經漫長審議，勞動部近日最初最終決定，認定台大醫院「已構成不當勞動行為，不當妨礙、限制工會活動，屬違法情事」，依照工會法45條，最重面臨50萬罰鍰，單位名稱、代表人姓名及違法事由將公告周知。

邱宇弘表示，對台大醫院主管提出職場霸凌申訴的2名會員，基於保障自身權益，並為確保其所提申訴受公正、公平及客觀之調查審理，委任工會作為代理人，授權工會派員參與其職場霸凌案調查會議，為其提供法律資訊、穩定身心情緒、詳實陳述以釐清真相等重要支持，院方不僅未善盡雇主義務協助，「反倒為鞏固自身管理威權鐵幕，意圖壓案以息事寧人。」

「院方除在第一時間拒絕召開調查會議，立案審查之外，更在立案後拒絕當事人委任工會參與調查程序。」邱宇弘說，工會代表於調查當日至現場時，遭台大醫院人事單位逕自阻擋在外。後續再勞動部審理過程中，數次提出開放工會參與調查程序，將導致議事程序延宕、不法關說介入等說詞，無疑是鞏固雇主絕對管理權威，續行封建職場文化的做法。

工會質疑，國立指標性醫學中心尚且如此，遑論中小型醫院乃至民營醫療院所，再顯我國應對職場霸凌之險阻與艱鉅，衛福部是否承諾將各醫院職場霸凌制度之公正性及完整性，列為未來護理友善職場典範乃至醫院評鑑之重點項目？是否承諾重視醫療職場長年淪為職場暴力重災區之事實並提出具體對策？