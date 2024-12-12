政院傳霸凌 李慧芝：正評估是否立案調查

中央社／ 台北12日電

行政院莊姓處長日前傳出職場霸凌，行政院發言人李慧芝今天表示，正透過行政院既有的申訴評議委員會因應小組評估爆料內容，若有必要就會立案調查。

聯合報7日報導指出，行政院莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵員工，要求加班卻不得報加班，還有刁難商調等職場霸凌情事。政院當天說明，尚未收到相關的申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。

李慧芝今天主持政院會後記者會時回應表示，此案正由行政院申訴評議委員會因應小組進行先行評估，若認為爆料內容需要調查，就會送評議委員會調查，若無需調查，也會送委員會備查。

李慧芝說明，申訴評議小組是政院內部既有的具名申訴機制，但近日有難以掌握資訊的匿名爆料，才會透過額外的因應小組先行評估，相關小組會基於專業快速處理此案，目前也只有這一案正在評估中。

媒體追問，行政院政務委員史哲也被爆料過往有霸凌情事，政院是否會升高處置作為。李慧芝說，文化部長李遠已經做過說明，政院尊重文化部處置。

職場霸凌 行政院

延伸閱讀

情勢惡化雙城論壇將延後？ 政院：綜合情勢判斷

「班班有鮮乳」卓揆拋新構想：中央出錢 地方依需求執行

洪申翰接掌勞動部 政院：戮力健全勞工職場環境

執政黨高層證實 洪申翰接任勞動部長、王義川遞補不分區

相關新聞

影／衛福部霸凌8案公布調查結果 3案成立2人記大過

針對衛福部霸凌案件，衛福部次長呂建德今天舉行記者會說明相關調查進度及懲處。一共有8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人...

衛福部霸凌懲處引眾怒 陳昭姿點名「他」準備下台

衛福部今天公布霸凌案件懲處結果，衛福部次長呂建德表示，8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分。對此結果，...

【重磅快評】談謝宜容扯馬英九 蘇巧慧語驚四座了

勞動部公布吳姓公務員之死第二次調查報告，認定北分署前署長謝宜容霸凌，與公務員輕生有直接關聯；同時間受訪的民進黨立委蘇巧慧...

「目的良善」大逆轉 黃暐瀚：前一份報告是否該查？

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉貪收押，勞動部昨天公布重啟調查報告，認定謝宜容職場霸凌和吳姓公務員之死有關。媒體人黃暐瀚在...

【重磅快評】謝宜容從良善變魔鬼 前老闆們全身而退？

上個月勞動部調查報告，勞發署北分署前署長謝宜容被描述為「目的良善」，不到1個月，勞動部報告髮夾彎，謝宜容變成霸凌致死又涉...

政院霸凌通報平台要具名 楊瓊瓔：不會被秋後算帳？

行政院霸凌通報平台預計明將上線，全台公務員都能使用，需要「具名」申訴但會加密。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，肯定行政院「立意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。