狠批謝宜容「自以為獨裁者」 黃帝穎：導致2大嚴重後果

勞動部勞發署前北分署長謝宜容昨涉貪遭羈押，勞動部重啟調查吳姓公務員之死，認定她有職場霸凌的事實，與吳姓公務員死亡有關聯。律師黃帝穎今天在臉書表示，謝宜容自以為獨裁者，導致二大嚴重後果：貪瀆收押、霸凌害命。

勞動部對謝宜容霸凌案重啟調查，黃帝穎表示，報告記載謝宜容曾指示略以「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理」。謝宜容稱領導不容置喙就是獨裁者，民主國家沒有不受制衡的權力。

他說，韓國總統尹錫悅發布戒嚴令，遭國會過半數否決，6小時即發布解嚴，這就有權力必有制衡的民主常態。謝宜容竟稱領導不容置喙，「顯然謝宜容自以為比尹錫悅還大」。

黃帝穎表示，謝宜容以為首長公款支配也不容置喙，謝宜容貪瀆被法院裁定收押禁見；謝宜容在分署稱霸，自認領導不容置喙，因此對公款支配，應也認為不容置喙，但這踩到法律的紅線，檢方查到謝宜容涉貪汙圖利及違反政府採購法證據，並成功說服法官裁定謝宜容收押禁見。

他說，謝宜容以為稱霸分署，對下屬毫無同理心，最終霸凌害命。勞動部重啟調查的調查報告，可見謝宜容稱領導不容置喙，對下屬毫無同理心，這種獨裁者稱霸分署，最終發生高壓霸凌，下屬輕生的憾事。

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