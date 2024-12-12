政院霸凌通報平台明上線 卓榮泰：盼改變官場文化

勞動部公務員之死震驚全台，行政院霸凌通報平台預計將在明天上線，全台公務員都能使用，雖是具名申訴但會加密，確保內容不外洩，若經通報，3天內要經處理狀況回報人總、1個月內要結案。行政院長卓榮泰指出，希望公部門妥善處理職場霸凌，改變整個官場文化。

勞動部公務員遭霸凌事件引發關注，政府各部會也清查是否有類似情況。卓榮泰曾預告，他要求人事行政總處成立通報平台，提供需要申訴同仁有安全且負責的管道。人事行政總處今也列席行政院會報告相關辦理進度。

行政院發言人李慧芝轉述指出，行政院霸凌通報平台預計將在明天上午正式公開，人事長蘇俊榮會中指出，通報平台將提供多元通報管道，第二，會重視當事人的隱私和加密措施，確保通報內容不外洩，第三跨部會合作，權責機關三天內要回報處理情形，人行總將追蹤列管，結案期限原則以一個月為限。

卓榮泰指出，通報平台上線之後，首先，透過流程的縝密規劃，務必要保護當事人隱私，否則會造成二度傷害，請各會一定要據實調查、說明清楚，絕對不能讓外界感受到官官相護，也不能夠打擊無辜，第三，要做到速查速決，不能夠拖延，第四，平台機制需要取得社會公信力，不讓參與協力調查外部人力形象受到傷害。

卓榮泰強調，通報平台成立之後，希望公務部門妥善處理職場霸凌事件，改變整個官場文化，也改善人民對行政團隊的印象，不僅中央政府要做好，地方政府也要做好，才有資格要求民間要跟政府一做做好。

卓榮泰也向所有的公務同仁說明，通報平台會一直存在，讓受到傷害的人有保護機制，權力也能受到保障，往後也希望在努力建設國家的道路上可以繼續前進。