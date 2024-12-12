政院霸凌通報平台明上線 卓榮泰：盼改變官場文化
勞動部公務員之死震驚全台，行政院霸凌通報平台預計將在明天上線，全台公務員都能使用，雖是具名申訴但會加密，確保內容不外洩，若經通報，3天內要經處理狀況回報人總、1個月內要結案。行政院長卓榮泰指出，希望公部門妥善處理職場霸凌，改變整個官場文化。
勞動部公務員遭霸凌事件引發關注，政府各部會也清查是否有類似情況。卓榮泰曾預告，他要求人事行政總處成立通報平台，提供需要申訴同仁有安全且負責的管道。人事行政總處今也列席行政院會報告相關辦理進度。
行政院發言人李慧芝轉述指出，行政院霸凌通報平台預計將在明天上午正式公開，人事長蘇俊榮會中指出，通報平台將提供多元通報管道，第二，會重視當事人的隱私和加密措施，確保通報內容不外洩，第三跨部會合作，權責機關三天內要回報處理情形，人行總將追蹤列管，結案期限原則以一個月為限。
卓榮泰指出，通報平台上線之後，首先，透過流程的縝密規劃，務必要保護當事人隱私，否則會造成二度傷害，請各會一定要據實調查、說明清楚，絕對不能讓外界感受到官官相護，也不能夠打擊無辜，第三，要做到速查速決，不能夠拖延，第四，平台機制需要取得社會公信力，不讓參與協力調查外部人力形象受到傷害。
卓榮泰強調，通報平台成立之後，希望公務部門妥善處理職場霸凌事件，改變整個官場文化，也改善人民對行政團隊的印象，不僅中央政府要做好，地方政府也要做好，才有資格要求民間要跟政府一做做好。
卓榮泰也向所有的公務同仁說明，通報平台會一直存在，讓受到傷害的人有保護機制，權力也能受到保障，往後也希望在努力建設國家的道路上可以繼續前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言