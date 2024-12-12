行政院霸凌通報平台13日上線 結案以一個月為限

行政院霸凌通報平台預計明天上午公開，結案時程以一個月為限。行政院長卓榮泰要求，務必據實調查且速查速決，並要保護當事人隱私，希望公部門妥善處理職場霸凌事件，讓官場文化改變，也改善民眾對行政團隊印象。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天在行政院會說明，行政院霸凌通報平台預計明天上午公開，通報平台重點包含一，提供多元通報管道；第二重視當事人隱私，透過加密措施，確保通報內容不外洩；第三，跨部會合作，要求權責機關3天內回報，由人事總處追蹤列管；同時，結案期限以一個月為限。

卓榮泰在院會中指出，通報平台上線後，首先必須透過流程縝密規劃，保護當事人隱私，避免造成二度傷害；其次，也請各部會一定要據實調查、說明清楚，不能官官相護、打擊無辜。卓榮泰同時強調，一定要速查速決，不能拖延，而且平台機制要取得有公信力，不讓參與外部調查的工作人員形象受傷害。

卓榮泰說，通報平台成立後，希望公部門妥善處理職場霸凌事件，讓官場文化改變，也改善民眾對行政團隊印象，中央、地方都要做好，才有資格要求民間也做好。

他強調，這個通報平台會一直存在，讓公務人員可以了解，平台將使受到傷害的人有一個保護機制，權力受到保障。

人事總處專委楊景倫出席政院會後記者會時指出，霸凌通報平台是在各部會既有申訴管道之外，增加一個多元申訴途徑，結案期限以一個月為限，必要時候也只能延長一個月時間。李慧芝說，霸凌通報平台需具名通報，但會有保護當事人的機制。