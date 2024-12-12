「目的良善」大逆轉 黃暐瀚：前一份報告是否該查？

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉貪收押，勞動部昨天公布重啟調查報告，認定謝宜容職場霸凌和吳姓公務員之死有關。媒體人黃暐瀚在臉書表示，11月19日的第一次勞動部調查報告，到底是怎麼完成的？

黃暐瀚表示，謝宜容因為涉嫌貪汙、挪用公款（辦公室裝修、購買禮品）遭到收押，同一天勞動部公布霸凌案重新調查的結果，確認謝宜容管理模式不當、曾霸凌吳姓公務員，吳員輕生與工作壓力有關。

「所以，11月19日的第一次勞動部調查報告，到底是怎麼完成的？」他說，那份報告內容是：第一，無法確認吳姓公務員被霸凌。第二，謝宜容對同仁的要求，目的良善。短短不到一個月，調查結果天差地別，完成前一份報告的過程，哪些環節出問題？是不是也該查一查？

勞動部長洪申翰昨天主持記者會，他說，這次重啟調查的報告最重要原則，就是希望還原吳姓公務員經歷什麼，確實上次報告有出現「目的良善」，大家認為過於站在謝宜容的角度，這次和上次的不同是從受壓迫者的角度來還原。他認為是很顯而易見的這次重啟調查報告重要資訊，所以這也是為何增加訪談，增加平常跟吳姓公務員互動的基層同仁，從這視角來還原。

網友表示，「誰寫的出來面對」、「土霸王一定背後有人撐腰」、「不懂民進黨的高官為何都是不尊重下屬」、「許銘春出來打球哦」、「現在似乎只能靠輿論壓力辦事，但輿論也有錯的時候」、「許銘春斷尾求生記」、「官官相護，就是這麼簡單」、「高層一定也有問題，一個都不要放過」、「之前官官相護，如今棄車保帥」、「第一份報告就是官場現形記」、「不只要全國民眾一個真相，更要給那位盡責卻往生的公務員和其家屬一個交代」。

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