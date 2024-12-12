「我累了」吳姓公務員凌晨上班可能原因曝 網爆料謝宜容對高層卑微

勞動部吳姓公務員之死重啟調查，勞動部長洪申翰昨天主持調查報告記者會，證實吳姓公務員遭前北分署長謝宜容職場霸凌，且嚴重過勞，凌晨4、5點到辦公室，晚上7、8點才下班。一名謝宜容的昔日下屬在Threads發文表示，吳先生為何要早上4、5點去辦公室上班，因為有龐大的壓力，焦慮睡不著，所以清晨醒了，就自行騎機車去上班。

該名網友表示，天天工作超時，長官給的壓力大。睡眠不足，身體會出狀況。聽說吳先生留下的書信寫「我不想再想了，我累了」，把自己生命也交出來。

勞動部調查小組外部委員、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎昨天在記者會上表示，同仁都說吳員是抗壓性和盡職的人，近一年來吳員笑容漸漸不見了。吳姓公務員承受非常大的過勞和身心負荷，凌晨4、5點到辦公室，晚上7、8點才下班。整體的工作環境不佳，又被指派難以達成的工作，主管又沒提供支持和資源，壓力堆疊下導致這樣的結果，和職場遭遇是有關連性的。

洪申翰表示，從門禁卡的紀錄可以看到，至少從今年8月以後，吳姓公務員的上班時間從凌晨5點多就會到辦公室，甚至更早也有從凌晨4點多就到辦公室。到吳姓公務員過世前的兩個月，吳員就有向同事表達，這個智能就服專案期程快到了，「如果做不出來，沒有辦法交的話，就自我了斷」。隨著專案交的時間接近，壓力增加，甚至好幾位同仁認為，智能就服專案就是造就這個悲劇的最後一根稻草。

該名網友日前表示，多年來北分署的分署長來來去去，「唯獨她任內如此腥風血雨」。同仁人微言輕，也無法反映，只能選擇調職、辭職，降調逃離，看心理醫生，錄音蒐證。雖然還沒嚴重到輕生，也去了半條命。多名同仁永遠不想再見到謝宜容，連同科的同事也不要再見，想到都怕，講到之前霸凌的過去都會哭。

網友表示，看看當時走掉多少人、多少高考剛畢業的新人寧願辭職，明年再重考，提醒自己千萬不要再填錯志願、跑錯機關。其實機關內長官大部分真的很好，只有那位奇葩。「她是兩面人，在長官面前卑微有禮，在下屬面前威風無禮。曾有同事在大長官處見到她的一面，奇葩見到她，在那場合，卑微的臉突然臉變不回來，所以每位頂端大長官對她印象很好，無法體會她屬下的水深火熱」。