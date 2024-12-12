謝宜容規定同仁跑走廊原因曝 基層：時間到還要推播

吳姓公務員之死，勞動部昨天公布重啟調查結果，認定他生前遭嚴重職場霸凌。勞動部長洪申翰表示，吳姓公務員輕生與謝宜容確實有關聯。勞動部的報告列舉多項謝宜容的霸凌「事蹟」，其中包括要基層同仁上班時間在辦公大樓跑步，逾越業務上合理必要範圍。吳姓公務員的同事在Threads透露，上級還要求製作跑步圖片，跑步時間一到就要推播到每台電腦去。

重啟調查小組調查，北分署下午時間召集同仁跑步，要求從1樓綠廊開始跑，一直到3、4樓的走廊，最後到謝宜容辦公室，每次至少跑20分鐘以上，如果有同仁沒跑步或是請假，就會被追問原因。

該名網友表示，本意確實立意良善，一開始規劃科室指定輪流派員，的確困擾了不少人，後來改為彈性的自由參加，他本身也是熱愛運動的人，覺得短短10幾分鐘也沒什麼不妥，只是跑那短短的距離，沒啥效果罷了。真要說擾民的話，是接收到上級指示，他和設計師一起製作了跑步圖片，跑步時間一到推播到每台電腦去，花了一個半天，改了好幾版。他還記得和設計師討論的過程，邊笑邊做，「希望那時候你的笑，是真正的快樂」。

圖卡文字為：為自己的健康，跑起來！當跑步的時間一到，歡迎大家暫時放下手邊的工作，讓自己的身體動一動。跑步是「最簡單、最經濟、最不麻煩、最可行，也是最有效強健心肺功能的運動」。鼓勵大家跑起來，謝謝。

洪申翰昨天在記者會上表示，他上任後前往北分署關懷，有同仁透露被逼跑步時更講到掉淚。到底是什麼樣的主管要求同仁上班時間在辦公室的走廊跑步，如果有同仁請假不來跑步，謝宜容還會反覆詢問請假理由，這就是間接使用權力強迫同仁跑步，占用同仁工作時間，從事非工作的活動。關於謝宜容的管理模式，建構了什麼樣的情境，是勞動部首要釐清的問題。

調查報告指出，謝宜容要同仁在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓同仁辦理日常工作的時間，無故增加同仁工作以外負擔，逾越業務上合理必要範圍。又雖稱是自願參加，然而卻常點名，並質疑未到者理由的真實性，已涉入同仁私人生活喜好，並造成強迫跑步的結果，增加同仁身心壓力。

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