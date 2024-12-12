快訊

觀察站／霸凌調查未完…勞部欠國人3交代

被遺忘的加薩：人道危機該如何伸出援手？

CASETiFY《機動戰士鋼彈》手機殼開箱！RX-78-2氣勢藍 vs MS-06S大膽紅2款拚高下

聽新聞
0:00 / 0:00

謝宜容涉貪羈押 蘇一峰：標準民進黨官員 還有千千萬萬個

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謝宜容被控涉貪昨遭羈押。記者侯永全／攝影
謝宜容被控涉貪昨遭羈押。記者侯永全／攝影

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，勞動部重啟調查確認肇因前北分署長謝宜容職場霸凌，謝宜容被控涉貪昨遭羈押。時常在臉書評論時事的醫師蘇一峰表示，說真的，現在抓謝宜容讓人啼笑皆非，「一周前護航還說謝是立意良善」。抓了一個謝宜容，還有千千萬萬個謝宜容。

蘇一峰在臉書表示，謝宜容就是標準民進黨官員，懂得巴結升官快，懂得用公帑過得很滋潤。「等到長官選上高雄市長，她就是下一個預備勞動部長，不是嗎？」不過，這一次民進黨應對上有進步，沒有走「全黨護一人」的一路走到黑，也有可能是謝宜容還不夠大咖。

他說，目前台灣政府文官體制崩壞，政府用人只要巴結、不用專業，就可以坐火箭高升。也就是這樣的氛圍，造就千千萬萬個謝宜容。

編輯推薦

勞動部 職場霸凌 謝宜容

延伸閱讀

謝宜容羈押禁見理由曝光 新北檢：「量身打造」標案圖利廠商

疑多項工程、採購涉貪待追 謝宜容裁定收押禁見

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

謝宜容自誇署長是師父、常與部長通電話 洪申翰：寒蟬效應致2惡劣影響

相關新聞

謝宜容規定同仁跑走廊原因曝 基層：時間到還要推播

吳姓公務員之死，勞動部昨天公布重啟調查結果，認定他生前遭嚴重職場霸凌。勞動部長洪申翰表示，吳姓公務員輕生與謝宜容確實有關...

謝宜容涉貪羈押 蘇一峰：標準民進黨官員 還有千千萬萬個

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，勞動部重啟調查確認肇因前北分署長謝宜容職場霸凌，謝宜容被控涉貪昨遭羈押。時常在臉書評論...

觀察站／霸凌調查未完…勞部欠國人3交代

勞動部吳姓公務員之死案重啟調查，不再「目的良善」的調查報告算還給受害者公道；上場救援的勞動部長洪申翰看似投了記好球，但職...

勞動部第一份調查形同「洗白」 在野立委批包庇「誰負責」

勞動部吳姓公務員之死第二份調查報告昨出爐，認定北分署前分署長謝宜容管理模式不當，吳遭霸凌、輕生與工作有關。民眾黨立委黃國...

吳員每月加班逾80小時 壓垮身心

「規畫三五四○萬元預算卻被要求降到一千萬元以下，好不容易規畫出七五○萬元版本又挨批內容不夠智能，要求十一月四日重新提出；...

謝宜容霸凌同仁…退件45次 飆罵30分鐘 拍桌摔公文

「謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓北分署過去一段時間陷入系統性管理失能，更產生寒蟬效應，同仁對不合理工作不敢向上級請求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。