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涉貪遭羈押 謝宜容辦公室 如精品套房

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／連線報導
北分署前署長謝宜容辦公室有滿牆植栽，連陽台都有綠美化。圖／民眾提供
北分署前署長謝宜容辦公室有滿牆植栽，連陽台都有綠美化。圖／民眾提供

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控涉貪遭羈押，據了解，檢調單位前天搜索其住處及北分署前辦公室時，發現分署長辦公室裝潢如同熱門的網美名店，辦案人員對她「極度生活美學」驚呼連連。

謝宜容因職場霸凌案遭兩大過免職後，辦公室便無人進入，檢調為釐清標案疑點、取得標案原始資料，專程將她自住處帶往北分署協助搜索。

專案小組進入分署長辦公室，發現內部陳設不僅有滿牆植栽，連辦公室內首長休息室也翻修成充滿設計感的精品套房，衣帽架上則掛著謝女來不及收走的精品衣物和飾品。

辦案人員透露，謝宜容辦公室格局相當奇特，進分署長辦公室前是四個祕書和幕僚普通辦公室OA隔間，一跨進分署長辦公室則完全不同，除了休息室，其餘空間打通成一整片開放空間，辦公桌坐落其中，一旁還有設計感十足的桌椅，連桌上咖啡杯都講究。

謝宜容追求極致生活美感也體現在她護航的裝潢業者上，得標廠商「習翌設計」負責人林峯白，號稱是跨界生活美學大師，在學學文創、北藝大創新生活中心都曾開課，去年替北市府設計兔年春聯，更是知名歌手「哈林」庾澄慶自有品牌HarlemYu設計總監，此次因勞動部霸凌案捲入違反採購法交保，在時尚設計圈掀起熱議。

謝宜容 辦公室

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