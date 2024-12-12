勞動部第一份調查形同「洗白」 在野立委批包庇「誰負責」

勞動部吳姓公務員之死第二份調查報告昨出爐，認定北分署前分署長謝宜容管理模式不當，吳遭霸凌、輕生與工作有關。民眾黨立委黃國昌表示，兩份報告結論天差地遠，第一份明顯包庇掩護，勞動部應說明「誰該為第一份調查報告負責」，參與的諸「長官」是否適合繼續擔任主管。

黃國昌還說，謝宜容濫花公帑貪瀆弊案，勞動部切割「正由檢調立案調查、不在調查範圍之列」，姑且不論「行政調查」與「刑事調查」本屬二事，但豈容勞動部切割迴避。

國民黨立委洪孟楷也說，若非輿論沸騰根本不會重啟調查，如今證明第一份報告是為謝宜容開脫的「洗白書」。國民黨立委陳菁徽表示，第一份報告為謝宜容擦脂抹粉，感謝吹哨者為正義挺身而出，還給這位輕生員工一個清白。

針對挪用就安基金部分，陳菁徽表示，勞動部長洪申翰兩天前才說經費支出沒有法律問題、一切按流程進行，剛誇口沒違法，謝宜容馬上被羈押，凸顯洪申翰盲目背書、法律素養不足。

黃國昌昨天下午到北分署了解公款購買一二○份禮盒去向，他說，發文要求了解禮盒去向，勞動部稱要調查二周卻沒回應，所以親自走一遭。

勞發署代署長陳世昌及北分署代理分署長施淑慧皆搖頭稱不清楚，黃國昌批評行政調查怎會成為司法調查遮羞布？他說，就安基金是掛羊頭賣狗肉，想怎麼花就怎麼花，否則怎可以讓勞動部前部長許銘春拍沙龍照，謝宜容聲稱禮盒做公務使用卻不翼而飛，還用假的書面報告遮掩。

洪申翰表示，因檢調介入偵辦，在經費使用、標案採購部分請勞動部暫緩調查，但就安基金使用改革、把關強化機制正如火如荼檢討，已邀集專家提供意見，就安基金收支管理辦法都也在檢討範圍。

針對最早受理檢舉的勞動部前次長王安邦曾約談謝宜容卻沒處理遭質疑「吃案」部分，洪申翰說，當時只談經費部分，現已由檢調處理，這也是重啟調查時沒處理的原因。是否設立霸凌防治專法正由專家討論，他持開放態度。