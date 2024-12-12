聽新聞
0:00 / 0:00

吳員每月加班逾80小時 壓垮身心

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
公務員之死相關事件時間表。圖／勞動部提供
公務員之死相關事件時間表。圖／勞動部提供

「規畫三五四○萬元預算卻被要求降到一千萬元以下，好不容易規畫出七五○萬元版本又挨批內容不夠智能，要求十一月四日重新提出；這天，就是吳員輕生當天。」調查小組委員、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，事故發生前三個月，吳員每月平均加班超過八十小時，長期一人獨立操持，壓力下身心遭壓垮。

調查報告指出，吳員在事發兩個月前曾表露輕生意念，與同仁談到「本案做不到，但不能怎麼辦啊，那就自我了斷啊。」他覺得東西都卡在他那邊是他的問題，十月中旬以後就有嚴重睡眠障礙。

黃怡翎說，受訪同仁提及吳員工作態度認真、盡責、具抗壓性，指派任務都會努力完成，今年二月北分署公文系統當機，在羅東出差的謝宜容曾以電話擴音方式對吳員和秘書室主任、副分署長咆哮怒罵半小時以上，吳員在如此高壓情境下仍把工作完成，但受訪者均不約而同提及「近一年來，吳員笑容漸漸不見了」。

黃怡翎還原吳姓公務員被指派難以達成的「智能就服專案」經過。去年六月，謝宜容在會議上交辦要做AI無人就業中心，未言說相關業務、功能就直接將業務分給資訊小組主責人員、吳姓公務員負責。

吳員努力做出版本，規畫三五四○萬元預算規模，但與謝宜容面商後，被要求降到不用列管的一千萬元以下；吳員在今年八月起不斷與廠商溝通，在十月廿八日提出預算降至七五○萬元的版本，又挨批內容不夠智能，要求十一月四日重新提出，也就是吳員輕生當天。

黃怡翎說，隨專案時程日益迫近，吳員壓力愈來愈大，「逾越業務上必要且相當範圍滿明確的，認定符合職場霸凌」。吳員又是資訊小組編制又是唯一正式公務員，長期以來獨立承擔工作壓力，不斷壓垮身心狀況。

黃怡翎表示，調查小組認定吳員承受非常大的過勞和身心負荷，每天凌晨四、五時到辦公室，晚上七、八時才下班，整體的工作環境不佳，又被指派難以達成的工作，主管也沒辦法提供合理支持和資源，壓力堆疊下導致憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

壓力 職場霸凌 職業安全 謝宜容

延伸閱讀

勞部終確認謝宜容霸凌 洪孟楷：更證明上次要幫忙開脫

認定謝宜容霸凌致吳員輕生 議員李宇翔：邪惡終被打倒

公務員輕生 洪申翰：被交辦不可能任務確實遭霸凌

公務員之死認定肇因謝宜容 調查小組曝「最後一根稻草」時間序

相關新聞

被控挪用公款及綁標裝修 謝宜容涉貪收押禁見

勞動部昨天公布吳姓公務員之死第二次調查報告，一改上月首次調查報告稱無法證明勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌吳員，並稱謝...

觀察站／霸凌調查未完…勞部欠國人3交代

勞動部吳姓公務員之死案重啟調查，不再「目的良善」的調查報告算還給受害者公道；上場救援的勞動部長洪申翰看似投了記好球，但職...

謝宜容霸凌同仁…退件45次 飆罵30分鐘 拍桌摔公文

「謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓北分署過去一段時間陷入系統性管理失能，更產生寒蟬效應，同仁對不合理工作不敢向上級請求...

勞動部第一份調查形同「洗白」 在野立委批包庇「誰負責」

勞動部吳姓公務員之死第二份調查報告昨出爐，認定北分署前分署長謝宜容管理模式不當，吳遭霸凌、輕生與工作有關。民眾黨立委黃國...

吳員每月加班逾80小時 壓垮身心

「規畫三五四○萬元預算卻被要求降到一千萬元以下，好不容易規畫出七五○萬元版本又挨批內容不夠智能，要求十一月四日重新提出；...

涉貪遭羈押 謝宜容辦公室 如精品套房

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控涉貪遭羈押，據了解，檢調單位前天搜索其住處及北分署前辦公室時，發現分署長辦公室裝潢如同熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。