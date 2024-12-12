吳員每月加班逾80小時 壓垮身心

「規畫三五四○萬元預算卻被要求降到一千萬元以下，好不容易規畫出七五○萬元版本又挨批內容不夠智能，要求十一月四日重新提出；這天，就是吳員輕生當天。」調查小組委員、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，事故發生前三個月，吳員每月平均加班超過八十小時，長期一人獨立操持，壓力下身心遭壓垮。

調查報告指出，吳員在事發兩個月前曾表露輕生意念，與同仁談到「本案做不到，但不能怎麼辦啊，那就自我了斷啊。」他覺得東西都卡在他那邊是他的問題，十月中旬以後就有嚴重睡眠障礙。

黃怡翎說，受訪同仁提及吳員工作態度認真、盡責、具抗壓性，指派任務都會努力完成，今年二月北分署公文系統當機，在羅東出差的謝宜容曾以電話擴音方式對吳員和秘書室主任、副分署長咆哮怒罵半小時以上，吳員在如此高壓情境下仍把工作完成，但受訪者均不約而同提及「近一年來，吳員笑容漸漸不見了」。

黃怡翎還原吳姓公務員被指派難以達成的「智能就服專案」經過。去年六月，謝宜容在會議上交辦要做AI無人就業中心，未言說相關業務、功能就直接將業務分給資訊小組主責人員、吳姓公務員負責。

吳員努力做出版本，規畫三五四○萬元預算規模，但與謝宜容面商後，被要求降到不用列管的一千萬元以下；吳員在今年八月起不斷與廠商溝通，在十月廿八日提出預算降至七五○萬元的版本，又挨批內容不夠智能，要求十一月四日重新提出，也就是吳員輕生當天。

黃怡翎說，隨專案時程日益迫近，吳員壓力愈來愈大，「逾越業務上必要且相當範圍滿明確的，認定符合職場霸凌」。吳員又是資訊小組編制又是唯一正式公務員，長期以來獨立承擔工作壓力，不斷壓垮身心狀況。

黃怡翎表示，調查小組認定吳員承受非常大的過勞和身心負荷，每天凌晨四、五時到辦公室，晚上七、八時才下班，整體的工作環境不佳，又被指派難以達成的工作，主管也沒辦法提供合理支持和資源，壓力堆疊下導致憾事發生。

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