謝宜容霸凌同仁…退件45次 飆罵30分鐘 拍桌摔公文

「謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓北分署過去一段時間陷入系統性管理失能，更產生寒蟬效應，同仁對不合理工作不敢向上級請求修正，也怕被秋後算帳而不敢走申訴管道…」勞動部長洪申翰表示，有同仁透露被迫跑步時掉淚，到底是什麼樣主管才會做這種事？

勞動部重啟調查小組發現，謝宜容對工作要求非常嚴苛及繁瑣，曾有活動簡報資料被退回修改四十五次，報告未達其標準，承辦人員及主管均要承受持續性怒罵、咆哮及責難，有人被飆罵卅分鐘、有人被當場罵哭，謝宜容的用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶？」對主管則說「你不具主管特質、Troublemaker（麻煩製造者）」。

謝宜容還曾多次片面認定同仁工作表現不當，要求同仁自行簽辦承認錯誤及建議懲處公文，動輒怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文，更以「高二階思考」為名，要求同仁處理超出職位責任範圍事務，讓同仁身心俱疲，許多人因此求助身心科。

另外，北分署下午召集同仁跑步，從一樓綠廊跑到三、四樓走廊，最後到謝宜容辦公室，每次至少跑廿分鐘以上，有人沒跑步或請假就會被追問原因，聲稱自願參加卻常點名、質疑未到者理由的真實性，強迫跑步已增加同仁身心壓力。

「謝宜容長期且持續對同仁以貶低、咆哮、羞辱、冒犯、威脅，藉權勢地位要求同仁辦理明顯不合理工作，導致工作環境惡化…」調查小組外部委員表示，根據受訪談者提供的錄音等資料可見謝宜容離譜行徑，謝不但常公開表達署長是她師父、與署長很好、每天跟署長討論事情，還說跟部長常通電話，導致同仁有寒蟬效應。

報告顯示，謝宜容長期高壓、威嚇的管理模式，讓北分署離職率飆高；謝任分署長一年八個月期間，離退任人員八十一人，其中具公務員身分的卅五人中有十五人平調或降調，比率超過四成。

勞動部日前針對吳姓公務員之死重啟調查，昨天公布調查結果，由勞動部長洪申翰親上火線對外說明。記者林伯東／攝影

洪申翰說，北分署中層主管是謝宜容霸凌的受壓迫者，也有部分主管將不合理要求轉嫁給基層同仁承受，除對謝宜容維持兩大過及免職處分，已被記一次小過的秘書室主任劉麗利調離主管職加重處分。