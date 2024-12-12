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觀察站／霸凌調查未完…勞部欠國人3交代

聯合報／ 本報記者葉冠妤

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勞動部吳姓公務員之死案重啟調查，不再「目的良善」的調查報告算還給受害者公道；上場救援的勞動部長洪申翰看似投了記好球，但職場霸凌法制漏洞未補、就安基金濫用爭議未除、公務員勞動條件依舊惡劣，隨時都可能再引爆民眾怒火。

洪申翰初上任之際投出周末加班的「暴投」後，昨天公布的重啟調查報告不但用字遣詞謹慎，詮釋主導意味強勁，更擴大中階主管懲處，做出一份大致上符合「全民期待」的調查結果，但霸凌案之所以火燒府、院，原因還包括民眾對官官相護的厭惡。

援引重啟調查事證，洪申翰直指北分署陷入層層的系統性管理失能，但也避重就輕，未提及作為上級單位的勞動部角色。北分署同仁「下情無法上達」可不是單為寒蟬效應所致，更關乎申訴管道的失靈，若前次長王安邦在今年二月接獲陳情時，勞動部隨即啟動具體作為，是否就能破除所謂的「無法向上反映」？

洪申翰昨僅稱事涉檢調偵辦、被要求暫緩調查，將關鍵爭議擱置。當內部申訴管道不被信任，甚至遭人為破壞，都會讓受霸凌者求助無門，這也是為何外界聲聲呼喚修法補破網，要求增設外部申訴機制原因。所以，勞動部欠的第一個交代，除釐清吃案真相，更要完善職場霸凌法制化。

第二個交代是就安基金把關機制的改革。雖就安基金不在重啟調查報告範疇，但隨著濫用事蹟陸續攤在全民眼前，讓每月繳交就安費的失能家庭痛心血汗錢遭亂花，勞動部不僅要努力檢討把關機制，更要一步到位，才能解決積累已久的老問題。

最後，是兩份調查報告同時呈現的公務員勞動條件，諸如正式員額編制不足、加班時數未能如實申請、大量不合理業務交辦等。儘管公務員非屬於勞工，但卻一樣是勞動者，勞動部應為基層同仁勞權伸張，爭取同為勞動者的公務員一分應得的勞動尊嚴。

這些，洪部長不能再推拖了。

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公務員 勞動部 職場霸凌

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