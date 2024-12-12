被控挪用公款及綁標裝修 謝宜容涉貪收押禁見

勞動部昨天公布吳姓公務員之死第二次調查報告，一改上月首次調查報告稱無法證明勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌吳員，並稱謝在工作上的要求「目的良善」，最新報告認定謝霸凌吳，「吳員輕生與北分署前署長謝宜容當然有關聯」。

謝宜容另被控挪用公款購買伴手禮，涉利用職務指定特定廠商承攬辦公室裝潢，新北地檢署昨依貪汙、違反政府採購法等罪，聲請羈押禁見謝宜容獲准。

勞長致歉 強調記取教訓

「吳員輕生與北分署前署長謝宜容當然有關聯，謝交辦給吳員的智能就業方案，已逾越業務上合理且必要範圍，謝宜容高壓管理模式造成吳員莫大心理壓力…」勞動部長洪申翰昨天代表勞動部向家屬表達最深歉意，強調勞動部會記取教訓，積極協助北分署重建更健康的職場。

高壓管理 造成寒蟬效應

勞發署吳姓公務員上月四日被發現陳屍辦公室，外界質疑遭職場霸凌；上月十九日，勞動部公布調查報告，稱謝宜容管理方式並非吳員輕生的直接原因，引發更大風暴。時任勞長何佩珊為此請辭，賴清德總統也三度道歉。

勞動部重啟調查，第二份報告昨出爐，認定謝宜容是霸凌加害者。洪申翰說明報告有三重點，謝宜容高壓管理模式造成寒蟬效應、吳員被交付不合理業務、吳員輕生與工作遭遇有關；且很多受訪同仁認為，謝宜容交辦智能就服專案是造就悲劇的最後一根稻草。

洪申翰表示，謝交付吳員主責的「智能就業服務方案」幾乎是不可能任務，沒有具體需求及內涵、採購金額遭大砍、時程迫近，吳員長時間加班導致睡眠不足，不能適度休息，身心俱疲、承受極大壓力，調查小組的所有內、外部委員皆認定構成霸凌。

約談23人 另2主管交保

新北地檢署針對謝宜容被檢舉挪用公款等案搜索約談謝宜容等廿三人，除謝被以涉犯圖利、侵占公有財物、意圖得利抑留不發職務上應發的財物等罪遭羈押，北分署康姓、劉姓科室主管及基層承辦人共九人及承包商三人涉案，檢方訊後各以三到十八萬元交保，其餘十人以證人身分請回。

謝涉公款採買 私人送禮

據了解，謝宜容不僅涉圍標與綁標，替特定裝潢廠商量身定做標案，挪用預算採購高價禮盒，還留下禮盒作為私人送禮，檢調依其濫用公帑毫不手軟作風，懷疑可能另涉他案，已擴大調閱從她上任分署長後所有經手標案，不排除有更嚴重的弊端。

新北檢表示，謝宜容涉嫌對裝潢廠商習翌負責人林峯白差別待遇，林男投標時邀其他廠商圍標或借他人名義投標，待林男得標便配合打造符合謝宜容偏好風格的辦公空間。

新北檢表示，辦公室裝修和購買高價禮盒都是挪用就業安定基金及就業保險基金對於北分署各科室的業務補助預算，如同將移工雇主和勞工血汗錢當作私人用途。