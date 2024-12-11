謝宜容羈押禁見理由曝光 新北檢：「量身打造」標案圖利廠商

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，檢調發動搜索、約談，謝宜容複訊遭聲押禁見獲准。新北地檢署表示，謝宜容涉嫌替特定裝潢廠商「量身訂做」標案，另以就業保險基金、就業安定基金採購禮品後，將禮品挪為私人送禮之用，因此依犯嫌重大及串滅證、逃亡之虞向法院聲押。

新北檢說明，全案由檢肅黑金專組檢察官陳柏文、黃佳彥檢察官共同偵辦。謝宜容涉嫌利用辦理勞動部北分署辦公空間整修工程及視覺設計標案時，對林姓廠商的公司差別待遇，且林男投標時邀其他廠商圍標或借用他人名義投標，林的公司順利得標後，即「量身打造」符合謝宜容個人偏好風格的辦公空間。

此外，謝宜容另涉嫌以就業保險基金及就業安定基金經費採購禮品後，將禮品挪用為與公務無關之私人公關送禮之用。