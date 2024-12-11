高雄市某社福中心主任涉霸凌 下屬離職控訴遭言語羞辱

高雄市社會局某社福中心的主人遭指控長期霸凌新進下屬，還會出言辱罵、威脅，一名員工今年1月離職時，在離職文件上闡述遭霸凌，當時卻未獲處理，直到11月份有匿名爆料和受公部門霸凌案延燒影響，社會局才受理調查；時隔近1年，外界質疑社會局處理流程，社會局回應11月29日才正式受理申訴，全案已在調查中。

據了解，該名社福中心主任會在與下屬的對話中提及「沒有腦袋」、「不適合這裡」，其中一名員工在今年1月提出離職，並在離職單上控訴遭情緒勒索、言語暴力，還說該主任要求下屬每晚都要提出一個工作上的問題，社會局當時單位收到離職文件後並未積極處理，直到臉書社團「匿名公社」11月份有份匿名指曝光。

該份匿名爆料指稱，該社福中心「上梁不正下樑歪，霸凌新人，導致人員調動頻繁」，單位的新人想融入群體中，長官還會看對方聽不聽話、好不好教，否則就會排擠對方，讓對方處理難做的工作；另名仍在該社福中心任職的社工也私下曝光與該主管的對話，內容涉及排擠、霸凌，該主管還會以考績威嚇下屬。

該名1月份離職的員工，當初在離職單上控訴內容，因近日公部門霸凌案延燒，加上臉書社團內容，社會局才在時隔近1年後受理申訴調查；市議員白喬茵批社會局漠視社工權益，社工平時負責承接社安網，遇到霸凌反而遇不到幫助。

社會局僅回應，本案於11月29日正式受理申訴，調查小組於12月9日召開第一次會議，目前尚調查中，另外對方2月在離職反應事項，將另案調查是否違反處理程序，如涉及程序不當將追究相關責任並予以懲處。強調調查小組成員二分之一以上外聘心理諮商、法律及社會工作專業領域專家學者擔任委員。