黃國昌突襲北分署查公款禮盒去向 批政府處理謝宜容是斷尾求生

勞動部重啟調查公務員之死，認定前北分署長謝宜容對同仁職場霸凌，而吳員之死與職場霸凌有關。民眾黨立委黃國昌今下午突襲北分署，質疑謝挪用公款買120幾份的禮盒不翼而飛。黃也批評，處理完謝宜容後，上面的人涉案程度、應負的責任，通通不再追究，民進黨政府斷尾求生的方式，大眾不會接受。

黃國昌今下午突襲北分署，追問謝挪用公款買的120份禮盒去向。勞發署代理署長陳世昌解釋，禮品分送後，剩下才由分署長自行備用。黃打斷陳說「錯、錯、錯」，指分署長每次都留3份，但跟備品不是同一個欄位，請問備品在哪裡？在北分署嗎？陳世昌及北分署代理分署長施淑慧皆搖頭稱「沒有」，也不清楚去向。

黃國昌說，勞動部重啟調查的報告，推翻了前一份報告，確認吳員遭到霸凌而輕生，但調查報告還是沒有說清楚講明白，第一份調查報告為何做成這樣？誰要負責任？第二，針對謝宜容浪費公帑去送禮，調查報告隻字未提，他11月20日請教政風處，以備品名義用就業安定基金購買的禮品流向不明，說要回去調查2周，原來這100多份禮盒早就不翼而飛，卻用虛偽不實內容回應，勞動部應該要說清楚。

黃也說，行政調查與司法調查是不同事情，要勞動部別再遮掩，行政調查怎會成為司法調查遮羞布？如果勞動部的說法可以成立的話，吳員不幸往生的事實，不是也在司法調查的範圍，為何針對被霸凌輕生的事實，又可以出席行政報告？勞動部避重就輕，只想講的就講，不想講的就說司法調查。

至於就業案定基金，黃指出，大家都知道是掛羊頭賣狗肉，想怎麼花就怎麼花，哪有SOP可言？若有SOP，為何就業安定基金可以讓前勞動部長許銘春拍沙龍照，包括謝宜容說要做禮盒公務使用，結果不翼而飛，還用假的書面報告遮掩。

媒體追問是否有高層長期默許挪用？黃表示，不管是霸凌或是貪瀆，都是上下交相賊，官官相護腐敗的結構，且到目前為止，行政調查、司法調查斷點就設在謝宜容，處理謝宜容後，上面的人涉案的程度、應負的責任，通通不用再追究，民進黨政府若用這種斷尾求生的方法，相信大眾是不會接受的。