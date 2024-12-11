謝宜容案後 衛福部明接棒說明7起霸凌案

勞動部今天才由部長洪申翰說明，重啟調查勞發署北分署吳姓公務員之死的調查結果，衛福部今天傍晚接力宣布明天將開記者會說明，霸凌案件調查進度及懲處。明天記者會將由衛福部次長呂建德主持，將說明7名同仁疑似霸凌案是否成立。

勞動部日前重啟勞發署北分署吳姓公務員之死調查，今公布調查結果，認定前北分署長謝宜容有職場霸凌，且和吳姓公務員死亡有直間關聯。

謝宜容事件曝光後，霸凌案的爆料，於公部門如滾雪球爆開，先是疾管署整備組長涉霸凌，後續又爆出衛福部三位司長也涉及霸凌，衛福部先是在11月29日說明初步調查結果，除了原先涉案的三名司長，後又收到三起投訴，總計調查六案，由於11月29日說明調查結果當天，再爆出長照司長涉霸凌。

衛福部今證實，衛福部霸凌案總計有7案立案調查，並預計在明天下午四點半開記者會說明最終調查結果。