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謝宜容案後 衛福部明接棒說明7起霸凌案
勞動部今天才由部長洪申翰說明，重啟調查勞發署北分署吳姓公務員之死的調查結果，衛福部今天傍晚接力宣布明天將開記者會說明，霸凌案件調查進度及懲處。明天記者會將由衛福部次長呂建德主持，將說明7名同仁疑似霸凌案是否成立。
勞動部日前重啟勞發署北分署吳姓公務員之死調查，今公布調查結果，認定前北分署長謝宜容有職場霸凌，且和吳姓公務員死亡有直間關聯。
謝宜容事件曝光後，霸凌案的爆料，於公部門如滾雪球爆開，先是疾管署整備組長涉霸凌，後續又爆出衛福部三位司長也涉及霸凌，衛福部先是在11月29日說明初步調查結果，除了原先涉案的三名司長，後又收到三起投訴，總計調查六案，由於11月29日說明調查結果當天，再爆出長照司長涉霸凌。
衛福部今證實，衛福部霸凌案總計有7案立案調查，並預計在明天下午四點半開記者會說明最終調查結果。
衛福部涉霸凌7案狀況如下：
1.劉姓主任秘書兼任社保司長，2年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴，但問卷與訪談內容分歧，調離社保司司長主管職務，主任秘書職位請假。
2.健保署陳姓副署長尚無沒有足夠證據，但有疑似非本人批閱公文狀況，會再深入調查。
3.社工司蘇姓司長，尚無具體霸凌事證，但涉情緒管理問題再行檢討。
4.保護服務司林姓簡任視察，涉及霸凌情節重大，且對不只針對一人有涉及人身攻擊、言語霸凌，調離現職，等待調查結果再懲處。
5.社工司王姓簡任官（非主管職）涉及霸凌，立案調查中
6.國會組張姓組長被投訴霸凌，但行為並不具體，還要進一步調查。
7.長期照顧司司長，被爆料要求同仁在休息時深蹲等，調查中。
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