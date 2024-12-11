數發部職場霸凌案完成調查 最終兩案懲處曝光

數發部11日表示，有關近日媒體及民代質詢本部韌性建設司及所屬資通安全署疑似職場霸凌案計3案，均已成立專案小組完成調查，並經包括外聘委員在內的職場霸凌防治申訴處理調查小組會議審議，確認職場霸凌成立2案、不成立1案，其中涉案的相關主管已構成職場霸凌，決定該2人均調離現職，降調為非主管。

數發部進一步說明，對於發生不當的職場霸凌行為深表遺憾，也向受影響的同仁及社會大眾表達歉意。尤其數發部負責資通訊安全及數位韌性相關業務，需要隨時待命或緊急處理的狀況非常多，更需要主管與同仁保持冷靜、細心處理，惟有良好的組織氛圍，才能發揮工作效能。

部長黃彥男特別叮嚀各級主管要避免用情緒化及侮辱的言語，妥善溝通，減少不必要的壓力，未來將針對主管人員強化防治職場霸凌教育訓練，也會提供員工協助方案等支持資源，以營造良性溝通及和諧的職場環境。