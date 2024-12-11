疑多項工程、採購涉貪待追 謝宜容裁定收押禁見

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，檢調昨依兵分22處搜索，約談謝宜容、標案承辦人、廠商共23人。檢方複訊後，依涉犯貪汙治罪條例及政府採購法等罪將她聲押禁見，新北地方法院下午3點召開羈押庭，稍早裁定羈押禁見。

新北檢表示，檢方認為謝宜容涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物、抑留不發職務上應發之財物、圖利，以及政府採購法以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，現有謝女分署長辦公室裝潢案及伴手禮盒案，涉及標案金額約數百萬元。但檢調另懷疑她經手多起採購案，都有公器私用或中飽私囊的可能弊端，亟需進一步追查。

檢調昨前往新北市新莊、三重和五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所、辦公室等處所搜索，複訊後共有12名被告，除謝女外，其餘涉案的北分署官員、承包廠商，今天凌晨各以3到18萬元交保；其餘人則以證人身分請回。