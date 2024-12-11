勞動部認公務員之死攸關職場霸凌 黃國昌：第一份明顯包庇

勞動部公務員之死事件延燒，第二份調查報告今天出爐。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，第二份報告證實吳姓工程師遭職場霸凌導致輕生，第一份明顯是在包庇掩護；而針對北分署前分署長謝宜容濫花公帑，勞動部以「正由檢調立案調查」、「不在調查範圍之列」切割，企圖為謝宜容掩飾犯罪。

勞動部上午公布重啟調查報告，認定吳姓公務員被交辦不可能達成任務，再加上謝宜容管理模式不當，吳姓公務員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

黃國昌在臉書發文表示，勞動部的第一份調查報告，無法證明吳姓工程師遭長官職場霸凌，然而在第二份調查報告卻證實，吳姓工程師遭受長官職場霸凌，並且因而導致輕生，兩份調查報告的結論天差地遠，「第一份調查報告明顯在包庇掩護。」

黃國昌認為，勞動部應該說明誰該為第一份調查報告負責，還有參與第一份調查報告的諸位「長官」，是否還適合繼續擔任主管。

黃國昌也說，有關謝宜容濫花公帑的貪瀆弊案，勞動部切割「正由檢調立案調查」、「不在調查範圍之列」，姑且不論「行政調查」與「刑事調查」本屬二事，豈容勞動部如此切割迴避，而針對謝宜容濫用公帑送禮的弊案，勞動部竟然提供內容虛偽不實的回覆，企圖為謝宜容掩飾犯罪。

此外，黃國昌下午也到勞動部北分署考察，他事後透過臉書發文表示，自己曾經在立法院公開檢舉，謝宜容另有濫用公帑送禮的貪瀆弊案，勞動部先前回函說明「有12份禮盒留在分署長室」、「備用120幾份禮盒」，當時在立法院也回應不清楚，僅答應兩周內提出調查報告，然而至今仍未提供，而且也不回答問題。

黃國昌質疑，為了搞清楚庫存禮盒，這些東西到底放在哪裡，因此他今天親自到北分署一趟，結果勞動部官員當場承認，北分署內並沒有「備用的120幾份禮盒」，勞動部當初為何提供虛偽資料，是否早就知道這些禮盒根本不存在，刻意為謝宜容遮掩犯罪。

黃國昌也說，到底是誰下令提供虛偽資料、幫助謝宜容掩飾犯罪行為，請勞動部出來說清楚，用納稅人的錢購買禮品私用，難道不用追究責任。

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