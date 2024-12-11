快訊

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

謝宜容裁定收押禁見 疑數起多項工程、採購涉貪待追

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部認公務員之死攸關職場霸凌 黃國昌：第一份明顯包庇

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
勞動部重啟調查吳姓公務員之死，勞動部長洪申翰認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接關聯。記者林伯東／攝影
勞動部重啟調查吳姓公務員之死，勞動部長洪申翰認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接關聯。記者林伯東／攝影

勞動部公務員之死事件延燒，第二份調查報告今天出爐。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，第二份報告證實吳姓工程師遭職場霸凌導致輕生，第一份明顯是在包庇掩護；而針對北分署前分署長謝宜容濫花公帑，勞動部以「正由檢調立案調查」、「不在調查範圍之列」切割，企圖為謝宜容掩飾犯罪。

勞動部上午公布重啟調查報告，認定吳姓公務員被交辦不可能達成任務，再加上謝宜容管理模式不當，吳姓公務員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

黃國昌在臉書發文表示，勞動部的第一份調查報告，無法證明吳姓工程師遭長官職場霸凌，然而在第二份調查報告卻證實，吳姓工程師遭受長官職場霸凌，並且因而導致輕生，兩份調查報告的結論天差地遠，「第一份調查報告明顯在包庇掩護。」

黃國昌認為，勞動部應該說明誰該為第一份調查報告負責，還有參與第一份調查報告的諸位「長官」，是否還適合繼續擔任主管。

黃國昌也說，有關謝宜容濫花公帑的貪瀆弊案，勞動部切割「正由檢調立案調查」、「不在調查範圍之列」，姑且不論「行政調查」與「刑事調查」本屬二事，豈容勞動部如此切割迴避，而針對謝宜容濫用公帑送禮的弊案，勞動部竟然提供內容虛偽不實的回覆，企圖為謝宜容掩飾犯罪。

此外，黃國昌下午也到勞動部北分署考察，他事後透過臉書發文表示，自己曾經在立法院公開檢舉，謝宜容另有濫用公帑送禮的貪瀆弊案，勞動部先前回函說明「有12份禮盒留在分署長室」、「備用120幾份禮盒」，當時在立法院也回應不清楚，僅答應兩周內提出調查報告，然而至今仍未提供，而且也不回答問題。

黃國昌質疑，為了搞清楚庫存禮盒，這些東西到底放在哪裡，因此他今天親自到北分署一趟，結果勞動部官員當場承認，北分署內並沒有「備用的120幾份禮盒」，勞動部當初為何提供虛偽資料，是否早就知道這些禮盒根本不存在，刻意為謝宜容遮掩犯罪。

黃國昌也說，到底是誰下令提供虛偽資料、幫助謝宜容掩飾犯罪行為，請勞動部出來說清楚，用納稅人的錢購買禮品私用，難道不用追究責任。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

公務員 勞動部 職場霸凌 謝宜容 黃國昌

延伸閱讀

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

黃國昌突襲北分署批公帑禮盒消失 洪申翰澄清絕無包庇

時隔19天 謝宜容涉貪現身新北檢兩鬢泛白

大法官被提名人僅張文貞迴避廢死 黃國昌：非常非常失望

相關新聞

疑多項工程、採購涉貪待追 謝宜容裁定收押禁見

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，檢調昨依兵分22處搜索，約談謝宜容、標案承辦人、...

謝宜容逼同仁跑步「一次20分鐘」 洪申翰也問號

勞動部重啟調查吳姓公務員之死，認定勞發署前北分署長謝宜容對同仁職場霸凌，勞動部今天召開記者會說明，並指出謝宜容會要求北分...

謝宜容自誇署長是師父、常與部長通電話 洪申翰：寒蟬效應致2惡劣影響

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查北分署職場霸凌事件，勞動部長洪申翰今天主持記者會，他說，謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓...

【重磅快評】查霸凌不查就安基金 洪申翰救火失敗收場

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死重啟調查，勞動部長洪申翰公布調查結果，認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接...

數發部職場霸凌案完成調查 最終兩案懲處曝光

數發部11日表示，有關近日媒體及民代質詢本部韌性建設司及所屬資通安全署疑似職場霸凌案計3案，均已成立專案小組完成調查，並...

勞動部認公務員之死攸關職場霸凌 黃國昌：第一份明顯包庇

勞動部公務員之死事件延燒，第二份調查報告今天出爐。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，第二份報告證實吳姓工程師遭職場霸凌導致輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。