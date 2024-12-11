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長照司長疑逼深蹲 衛福部立案調查：霸凌7案最快明說明

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部霸凌事件調查及懲處結果將在本周出爐。本報資料照片
衛福部霸凌事件調查及懲處結果將在本周出爐。本報資料照片

衛福部11月29日說明衛福部霸凌案調查進度，原立案3案，當天宣布調查結果時，另增3案涉霸凌案，總計6案，但衛福部說明霸凌案當天，又有衛福部向媒體爆料，長照司長要求同仁「深蹲」，甚至要邊蹲邊報告，衛福部今說明，目前衛福部涉霸凌案納入長照司的案件，總計7案，7案的調查結果，最快明天召開記者會對外公布。

衛福部11月中旬陸續傳出疑似霸凌案件，因此由衛福部次長呂建德主責調查小組，有4名外部專家跟3名內部委員組成。衛福部11月29日公布初步調查結果，包含2名調離現職，但仍待詳盡調查確認霸凌是否成立。

7案狀況如下：

1.劉姓主任秘書兼任社保司長，2年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴，但問卷與訪談內容分歧，調離社保司司長主管職務，主任秘書職位請假。

2.健保署陳姓副署長尚無沒有足夠證據，但有疑似非本人批閱公文狀況，會再深入調查。

3.社工司蘇姓司長，尚無具體霸凌事證，但涉情緒管理問題再行檢討。

4.保護服務司林姓簡任視察，涉及霸凌情節重大，且對不只針對一人有涉及人身攻擊、言語霸凌，調離現職，等待調查結果再懲處。

5.社工司王姓簡任官（非主管職）涉及霸凌，立案調查中

6.國會組張姓組長被投訴霸凌，但行為並不具體，還要進一步調查。

7.長期照顧司司長，被爆料要求同仁在休息時深蹲等，調查中

健保署 呂建德 社工 衛福部 長照 霸凌

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