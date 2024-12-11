黃國昌突襲北分署批公帑禮盒消失 洪申翰澄清絕無包庇

涉職場霸凌、貪瀆案的勞動部前北分署長謝宜容現已遭檢方聲押，民眾黨立委黃國昌日前揭露謝挪用公款買禮盒，今赴北分署突襲檢查卻發現早已不翼而飛。勞動部長洪申翰說明，檢調已清楚告知勞動部，盼暫緩約談或行政調查，「我們當然沒有要去包庇，沒有要去做什麼遮羞布」。

勞動部今公布吳姓公務員之死重啟調查報告結果，有別於上一份報告認定謝宜容未直接造成吳員輕生，這次調查報告卻認定謝的高壓管理模式、不合理業務要求，已對吳員構成職場霸凌，與公務員之死有直接關聯，在野立委紛紛質疑首份報告明顯包庇、掩護謝怡容。

洪申翰今天赴立法院朝野協商前受訪澄清，此次調查調整方法，特別留意要從受壓迫者角度出發，還原受害者到底經歷什麼，也訪談平時與吳姓公務員在工作上有密切合作的相關人員，因此能清楚呈現出謝宜容確實有涉霸凌，包括公務員的輕生，其實也與工作遭遇有關。

洪申翰強調，勞動部已經將相關資訊做出呈現，這段時間在人事上也做了極大更替，無論是部長、次長或署長，該負責的「我們絕對不會做任何的包庇」。

此外，黃國昌日前曾在立法院提及謝宜容濫用公帑送禮的弊案，黃國昌今天突襲前往北分署考察就業安定基金購置禮品的庫存情況，結果發現勞動部所謂的120幾份禮盒備品「不翼而飛」，他質疑，是誰私吞？誰侵佔了？是在幫謝宜容遮掩犯罪？

洪申翰表示，北分署在經歷不當管理和事件後續波折後，他希望同仁們能盡快回到安心的工作環境，立法院有任何指教他也願意回覆，當年檢調正在調查謝宜容在採購或經費使用上是否涉及貪瀆，新北地檢也清楚告知勞動部先暫緩約談或行政調查，因為這涉及刑責，勞動部當然全力配合檢調。

洪申翰強調，勞動部一直以來在這部分立場很清楚，沒有要去包庇、做什麼遮羞布，今天早上的報告公布出來後，就是清楚呈現過去大家覺得有疑問、不夠清楚的部分，讓大家知道北分署、公務員過去發生什麼，完全沒有要包庇，尤其是他來到勞動部以後，也沒有必要去為任何人包庇。