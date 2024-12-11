快訊

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

謝宜容裁定收押禁見 疑數起多項工程、採購涉貪待追

黃國昌突襲北分署批公帑禮盒消失 洪申翰澄清絕無包庇

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
勞動部重啟調查吳姓公務員之死，勞動部長洪申翰認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接關聯。記者林伯東／攝影
勞動部重啟調查吳姓公務員之死，勞動部長洪申翰認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接關聯。記者林伯東／攝影

職場霸凌、貪瀆案的勞動部前北分署長謝宜容現已遭檢方聲押，民眾黨立委黃國昌日前揭露謝挪用公款買禮盒，今赴北分署突襲檢查卻發現早已不翼而飛。勞動部長洪申翰說明，檢調已清楚告知勞動部，盼暫緩約談或行政調查，「我們當然沒有要去包庇，沒有要去做什麼遮羞布」。

勞動部今公布吳姓公務員之死重啟調查報告結果，有別於上一份報告認定謝宜容未直接造成吳員輕生，這次調查報告卻認定謝的高壓管理模式、不合理業務要求，已對吳員構成職場霸凌，與公務員之死有直接關聯，在野立委紛紛質疑首份報告明顯包庇、掩護謝怡容。

洪申翰今天赴立法院朝野協商前受訪澄清，此次調查調整方法，特別留意要從受壓迫者角度出發，還原受害者到底經歷什麼，也訪談平時與吳姓公務員在工作上有密切合作的相關人員，因此能清楚呈現出謝宜容確實有涉霸凌，包括公務員的輕生，其實也與工作遭遇有關。

洪申翰強調，勞動部已經將相關資訊做出呈現，這段時間在人事上也做了極大更替，無論是部長、次長或署長，該負責的「我們絕對不會做任何的包庇」。

此外，黃國昌日前曾在立法院提及謝宜容濫用公帑送禮的弊案，黃國昌今天突襲前往北分署考察就業安定基金購置禮品的庫存情況，結果發現勞動部所謂的120幾份禮盒備品「不翼而飛」，他質疑，是誰私吞？誰侵佔了？是在幫謝宜容遮掩犯罪？

洪申翰表示，北分署在經歷不當管理和事件後續波折後，他希望同仁們能盡快回到安心的工作環境，立法院有任何指教他也願意回覆，當年檢調正在調查謝宜容在採購或經費使用上是否涉及貪瀆，新北地檢也清楚告知勞動部先暫緩約談或行政調查，因為這涉及刑責，勞動部當然全力配合檢調。

洪申翰強調，勞動部一直以來在這部分立場很清楚，沒有要去包庇、做什麼遮羞布，今天早上的報告公布出來後，就是清楚呈現過去大家覺得有疑問、不夠清楚的部分，讓大家知道北分署、公務員過去發生什麼，完全沒有要包庇，尤其是他來到勞動部以後，也沒有必要去為任何人包庇。

公務員 勞動部 弊案 洪申翰 職場霸凌 謝宜容 黃國昌

延伸閱讀

【重磅快評】查霸凌不查就安基金 洪申翰救火失敗收場

勞動部公務員之死調查大翻盤 洪申翰揭1關鍵原因

謝宜容逼同仁跑步「一次20分鐘」 洪申翰也問號

勞動部公務員之死 洪申翰：吳員確實遭霸凌

相關新聞

疑多項工程、採購涉貪待追 謝宜容裁定收押禁見

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，檢調昨依兵分22處搜索，約談謝宜容、標案承辦人、...

謝宜容逼同仁跑步「一次20分鐘」 洪申翰也問號

勞動部重啟調查吳姓公務員之死，認定勞發署前北分署長謝宜容對同仁職場霸凌，勞動部今天召開記者會說明，並指出謝宜容會要求北分...

謝宜容自誇署長是師父、常與部長通電話 洪申翰：寒蟬效應致2惡劣影響

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查北分署職場霸凌事件，勞動部長洪申翰今天主持記者會，他說，謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓...

【重磅快評】查霸凌不查就安基金 洪申翰救火失敗收場

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死重啟調查，勞動部長洪申翰公布調查結果，認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接...

數發部職場霸凌案完成調查 最終兩案懲處曝光

數發部11日表示，有關近日媒體及民代質詢本部韌性建設司及所屬資通安全署疑似職場霸凌案計3案，均已成立專案小組完成調查，並...

勞動部認公務員之死攸關職場霸凌 黃國昌：第一份明顯包庇

勞動部公務員之死事件延燒，第二份調查報告今天出爐。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，第二份報告證實吳姓工程師遭職場霸凌導致輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。