立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

勞動部北分署公務員輕生案衍生就安費使用疑雲，立委黃國昌質疑前分署長謝宜容涉濫用公帑送禮，勞動部長洪申翰說，是否貪瀆檢調在調查，會全力配合，「沒必要為任何人包庇」。

勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部認定謝宜容管理模式不當，包含持續性怒罵、咆哮及責難人員，要求處理事項超出職位責任範圍以及包括跑步等，導致人員身心俱疲。

由於調查報告未提及謝宜容是否涉及貪瀆，民眾黨立委立委黃國昌今天至北分署考察就業安定基金購置禮品庫存狀況並表示，他11月20日質詢時檢舉謝宜容另有濫用公帑送禮貪瀆弊案，勞動部承諾2週內提出後續備用禮盒去向，但如今卻證實禮盒去向不明，質疑勞動部是否刻意為謝宜容遮掩犯罪。

對此，洪申翰今天在立法院受訪表示，北分署的同仁經歷不當管理以及霸凌案後續處理波折後，「一直希望可以讓北分署同仁回到安心工作的環境」，當然立法院有任何指教都願意給回覆。

洪申翰說，檢調正在調查謝宜容在採購、經費使用是否有貪瀆問題，所以勞動部立場是優先、全力配合檢調，尤其是新北地檢也清楚告訴勞動部，關於採購、標案部分請暫緩約談跟行政調查，所以跟貪瀆、經費使用有關的，勞動部會全力配合協助檢調。

洪申翰也強調，勞動部對這塊立場一直很清楚，「沒有包庇也沒有遮羞布」，今天早上調查報告已清楚呈現北分署發生什麼、輕生公務員經歷什麼，勞動部沒有任何包庇，「我來勞動部以後也沒必要為任何人包庇」。