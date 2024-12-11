【重磅快評】查霸凌不查就安基金 洪申翰救火失敗收場

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死重啟調查，勞動部長洪申翰公布調查結果，認定前北分署長謝宜容職場霸凌，且和公務員之死有直接關聯，他還加碼處分中階主管。針對謝宜容被檢舉疑濫用就業安定基金，洪說因檢調在調查、勞動部暫緩；洪申翰為謝宜容背書在先，後又推卸行政調查責任，初登場的表現未能符合外界期待，須再加把勁。

勞動部今天舉行霸凌案重啟調查報告記者會，認定謝宜容確有職場霸凌，導致悲劇發生，並且有霸凌被害人也是加害人；洪申翰表示，除謝宜容兩大過免職處分，也會把負責資訊小組的中階主管，祕書室一名主任調非主管職，理由是將不合理要求直接轉嫁給基層同仁承受，並未盡到主管責任。

加碼處分中階主管勉強可以說是這次重啟調查報告中的「亮點」，也顯示勞動部也看到內部結構性的問題，但能不能為霸凌事件止血及亡羊補牢，仍待後續觀察。

但另一個重點是，洪申翰談謝宜容被檢舉疑濫用就安基金的部分，他證實勞動部前次長王安邦曾約談謝宜容，兩人確實是講經費的部分，不過現在交由檢調處理，所以勞動部調查時沒有處理這部分。

新北地檢署正著手調查謝容被指涉挪用公款購買伴手禮及利用職務指定特定廠商承攬辦公室裝潢等案，昨天大陣仗約談謝宜容及北分署官員、廠商，清晨並向法院依貪汙等罪將她聲押禁見，但洪申翰說因為檢調在查，所以勞動部按兵不動，這就大錯特錯了。

要知道的是，行政調查屬行政程序之一環，依行政程序法規定，行政調查採職權調查主義，行政機關依其行政目的可不受當事人主張之拘束進行調查，只是須遵守法律保留原則、比例原則及正當法律程序，甚至調查結果還可以提供檢方作為證據資料；這也是檢方雖在調查謝宜容疑涉霸凌下屬，勞動部也可同時重啟調查，並公布結果。

如果勞動部可以依法啟動霸凌案的調查，自然也可以針對就安基金疑被濫用的檢舉內容進行調查；洪申翰說因為檢調在查，所以勞動部就暫緩調查，無疑是自我設限。試想，勞動部身為規模高達400億元的就業安定基金的管理人，當外界懷疑基金被濫用且有具體的事證，難道不是勞動部長必須處理的要務嗎？

最讓人詬病的還是洪申翰的態度，勞動部連查都沒查，他馬上就為謝宜容背書，指就安基金經費的支出沒法律的問題，因為一切都按照流程在走；結果就是兩天後被檢方打臉，不僅大規模約談官商，還聲押了謝宜容。

洪申翰選擇性調查霸凌案，而刻意漠視就安基金被濫用，如果不是嚴重誤解行政調查和司法調查的不同，就是刻意怠忽職守，這個救火隊任務終究要算是失敗收場。