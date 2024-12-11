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公款買伴手禮涉貪謝宜容遭聲押 新北院下午3時開羈押庭

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
謝宜容被移送新北地檢署複訊時，低頭不發一語。記者侯永全／攝影
謝宜容被移送新北地檢署複訊時，低頭不發一語。記者侯永全／攝影

勞動部勞動發展署北分署前署長謝宜容遭控濫用公款購買伴手禮涉及貪瀆，昨天新北市調處搜索約談謝宜容、標案承辦人、廠商共23人，新北地檢署漏夜複訊後，依貪汙、違反政府採購法等罪將謝宜容聲押禁見。新北地院將於下午3時召開羈押庭。

新北地檢署昨天指揮新北市調查處，前往新北市新莊、三重和五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所、辦公室共23處搜索。將涉案的北分署謝女下屬及承包廠商帶回新北市調處偵訊。

經連夜偵訊後，今天凌晨新北市調處人員將謝宜容移送新北檢，檢察官複訊後標案承辦人、廠商等人凌晨各以3萬到10萬元交保。檢調因懷疑謝宜容經手多起採購案，都有公器私用或中飽私囊的可能弊端，亟需進一步追查，今天清晨依貪汙、違反政府採購法等罪嫌對謝宜容聲押禁見。

新北地院法官收案閱卷後，經通知謝宜容律師前來閱卷後，諭令下午3時將針對謝宜容案召開羈押庭。

勞動部 聲押 謝宜容

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