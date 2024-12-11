謝宜容自誇署長是師父、常與部長通電話 洪申翰：寒蟬效應致2惡劣影響

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查北分署職場霸凌事件，勞動部長洪申翰今天主持記者會，他說，謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓整個分署過去一段時間陷入系統性管理失能，尤其產生「非常要不得」的寒蟬效應。

洪申翰表示，這個寒蟬效應很關鍵，造成很惡劣的影響有兩個，同仁針對不合理的工作，不敢向上級請求修正，因為不同的意見就一定會被謝宜容否決和痛罵一頓。第二個，針對惡劣的管理，同仁也不敢走申訴管道，因為很怕被謝宜容秋後算帳。就調查裡面看到寒蟬效應，在吳姓公務員事件裡面發生重要性的影響。

根據勞動部的調查報告指出，謝宜容時常自稱與署長、部長關係良好，關係人於訪談中陳述「謝員常常公開表達署長是她師父，她與署長很好，每天都跟署長討論事情」、「也講說她跟部長常常通電話」，形成同仁即使就謝員不當之言行向勞發署或勞動部反映，也可能無用之氛圍。

調查報告指出，謝宜容明言首長權威不容挑戰，依據去年6月8日在北分署第111次分署會議紀錄，謝宜容在該分署會議上轉述勞發署署長的指示，略以「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理」。且不容同仁有不同意見，在內部管理上，謝宜容不能接受相關主管直接挑戰或意見表達，否則會遭到謝宜容發怒、翻白眼、拍桌子。依據關係人的陳述「她很記仇，如果讓她不滿意，她就會想各種方法處罰對方，將其調職」或剝奪其權限等。

勞動部調查，謝宜容長期高壓、威嚇的管理模式，導致北分署同仁忌憚向上反映，可能招來進一步的追究、報復或處分。故北分署內各級同仁及主管，即使承受無理的工作要求及長期身處惡劣工作環境中，也不敢表達異議，下情無法上達，只能無奈忍受。無法忍受者，只能被迫選擇離開北分署。