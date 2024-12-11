勞動部公務員之死調查大翻盤 洪申翰揭1關鍵原因

勞動部今公布吳姓公務員之死重啟調查報告結果，有別於上一份報告認定前北分署長謝宜容未直接造成吳員輕生，這次調查報告卻認定謝的高壓管理模式、不合理業務要求，已對吳員構成職場霸凌。對於調查結果大翻盤，勞動部長洪申翰解釋，本次調查最重要原則是從受壓迫者角度出發，還原吳姓公務員生前經歷，也增加跟吳員一起工作、互動多的基層同仁訪談，關鍵在於調查方法的不同。

洪申翰說，這次訪談21名同仁，對謝宜容的感受、指控都很相近，謝的高壓管理方式和霸凌作風，讓整個北分署過去一段時間陷入層層系統性管理失能，也包括形塑的寒蟬效應，高達81人大量人員請調或離退，其中公務員身分有4成，即便降調也要走，這在公務機關絕對是極不尋常的狀況，也反映謝宜容高壓管理的徵兆。

洪申翰說明完調查報告內容，最後向吳姓公務員表達最深歉意，幾度停留數秒不語、再表情凝重地說，勞動部一定會記取這次慘痛的教訓，痛定思痛，也會來積極協助北分署重建一個更健康的職場，「我們真的對家屬和吳姓公務員感到很抱歉。」

針對媒體提問重啟調查報告結果大翻轉，是否上次報告有包庇、未查明情事？洪申翰重申，這次調查最重要原則是希望還原吳姓公務員生前經歷，有別於上次報告提及「目的良善」字眼，過於同理謝前分署長的角度，這次是從受壓迫者角度出發、還原事件經過，增加跟吳姓公務員一起工作、互動多的基層同仁訪談，都成為重啟調查的重要資訊。

洪申翰指，根據訪談紀錄，謝前分署長在事發第一時間回報吳員輕生是個人因素，與同事跟工作無關，這樣的回報跟這次重啟調查內容完全相反，這次調查詢問更多基層、清楚呈現吳員經歷 ，而不是只聽信壓迫者為自己開脫的說法，就會看到這些不一樣的內容。

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