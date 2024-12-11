謝宜容遭認證霸凌又涉貪 蘇巧慧：她可能從馬時代就當公務員

民進黨立委蘇巧慧今中午被問到勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌案，以及謝涉貪一事，表示她認識的大部分公務員都是認真的，但不能否認「一定有不肖公務員」，可是也不能因此就說謝宜容背後是哪個派系，「畢竟謝擔任公務員多年，可能從前總統馬英九時代就在」；「為什麼會養成這樣？我們也不知道。」

蘇巧慧今中午上媒體人黃光芹主持的「中午來開匯」，被問及2026選戰，蘇巧慧說，她確實正在朝最強候選人前進，但距離被黨提名還有一段路要走，每一步要謹慎，跟奧運選手一樣，要練到一定程度，「我報名了，但還沒拿到門票。」

蘇巧慧說，目前她必須要先做好當下工作，包括國會議員跟新北黨部主委，半年來一步一腳印，若新北未來有初選，就會是比民調；至於黃光芹問及可能的對手北市副市長李四川及新北副市長劉和然，蘇說，他們都是老公務員，好或不好都該由人民來點評，不該由她來說。

蘇巧慧強調，她希望得到門票，目前就是把事情做好，「我沒否認我想要拿到門票。」

對於民進黨立院黨團先前發文疑似挺戒嚴，蘇巧慧說，第一段是引用韓國媒體文字，但與第二段連起來的確會讓人有不當聯想，但民進黨團第一時間全部承擔，沒有人不會犯錯，也不會推小編出來承受。