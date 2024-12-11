快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

謝宜容遭認證霸凌又涉貪 蘇巧慧：她可能從馬時代就當公務員

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（左）今中午上媒體人黃光芹主持的「中午來開匯」。圖／取自中午來開匯YT
民進黨立委蘇巧慧（左）今中午上媒體人黃光芹主持的「中午來開匯」。圖／取自中午來開匯YT

民進黨立委蘇巧慧今中午被問到勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌案，以及謝涉貪一事，表示她認識的大部分公務員都是認真的，但不能否認「一定有不肖公務員」，可是也不能因此就說謝宜容背後是哪個派系，「畢竟謝擔任公務員多年，可能從前總統馬英九時代就在」；「為什麼會養成這樣？我們也不知道。」

蘇巧慧今中午上媒體人黃光芹主持的「中午來開匯」，被問及2026選戰，蘇巧慧說，她確實正在朝最強候選人前進，但距離被黨提名還有一段路要走，每一步要謹慎，跟奧運選手一樣，要練到一定程度，「我報名了，但還沒拿到門票。」

蘇巧慧說，目前她必須要先做好當下工作，包括國會議員跟新北黨部主委，半年來一步一腳印，若新北未來有初選，就會是比民調；至於黃光芹問及可能的對手北市副市長李四川及新北副市長劉和然，蘇說，他們都是老公務員，好或不好都該由人民來點評，不該由她來說。

蘇巧慧強調，她希望得到門票，目前就是把事情做好，「我沒否認我想要拿到門票。」

對於民進黨立院黨團先前發文疑似挺戒嚴，蘇巧慧說，第一段是引用韓國媒體文字，但與第二段連起來的確會讓人有不當聯想，但民進黨團第一時間全部承擔，沒有人不會犯錯，也不會推小編出來承受。

公務員 新北 蘇巧慧

延伸閱讀

對廢死看法 何賴傑：大法官必須考量人民正當的法律感情

黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

選罷法闖關失敗傅崐萁發飆 綠委：有些話講給韓國瑜聽

陸生「中國台北」引爭議 蘇巧慧批馬英九基金會髮夾彎

相關新聞

重啟調查還原吳姓公務員生前：謝宜容交辦難以達成的專案 身心痛苦

勞動部今公布吳姓公務員之死的重啟調查結果。勞動部長洪申翰表示，這次調查從吳員生前角度出發，藉由主要事件的時序還原事件過程...

霸凌加害人不只謝宜容 勞動部追加懲處2名中階主管

勞動部吳姓公務員之死，勞動部今天召開重啟調查報告記者會，認定前北分署長謝宜容確實有職場霸凌，導致悲劇發生。有霸凌被害人也...

謝宜容自誇署長是師父、常與部長通電話 洪申翰：寒蟬效應致2惡劣影響

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查北分署職場霸凌事件，勞動部長洪申翰今天主持記者會，他說，謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓...

勞動部公務員之死調查大翻盤 洪申翰揭1關鍵原因

勞動部今公布吳姓公務員之死重啟調查報告結果，有別於上一份報告認定前北分署長謝宜容未直接造成吳員輕生，這次調查報告卻認定謝...

謝宜容遭認證霸凌又涉貪 蘇巧慧：她可能從馬時代就當公務員

民進黨立委蘇巧慧今中午被問到勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌案，以及謝涉貪一事，表示她認識的大部分公務員都是認真的，但...

謝宜容強迫基層跑步終點到她辦公室 洪申翰也滿頭問號

勞動部重啟調查吳姓公務員之死，認定勞發署前北分署長謝宜容對同仁職場霸凌，勞動部今天召開記者會說明，並指出謝宜容會要求北分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。