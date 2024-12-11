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洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

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謝宜容強迫基層跑步終點到她辦公室 洪申翰也滿頭問號

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為謝宜容凌晨移送新北地檢署複訊時，低頭不發一語。記者侯永全／攝影
圖為謝宜容凌晨移送新北地檢署複訊時，低頭不發一語。記者侯永全／攝影

勞動部重啟調查吳姓公務員之死，認定勞發署前北分署長謝宜容對同仁職場霸凌，勞動部今天召開記者會說明，並指出謝宜容會要求北分署員工在辦公室跑步，勞動部長洪申翰說，他上任後前往北分署關懷，有同仁透露被逼跑步時更講到掉淚。

洪申翰說，到底是什麼樣的主管要求同仁上班時間在辦公室的走廊跑步，如果有同仁請假不來跑步，謝宜容還會反覆詢問請假理由，這就是間接使用權力強迫同仁跑步，占用同仁工作時間，從事非工作的活動。關於謝宜容的管理模式，建構了什麼樣的情境，是勞動部首要釐清的問題。

重啟調查小組調查，北分署下午時間召集同仁跑步，要求從1樓綠廊開始跑，一直到3、4樓的走廊，最後到謝宜容辦公室，每次至少跑20分鐘以上，如果有同仁沒跑步或是請假，就會被追問原因。

調查報告也指出，謝宜容要同仁在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓同仁辦理日常工作的時間，無故增加同仁工作以外負擔，逾越業務上合理必要範圍。又雖稱是自願參加，然而卻常點名，並質疑未到者理由的真實性，已涉入同仁私人生活喜好，並造成強迫跑步的結果，增加同仁身心壓力。

勞動部 謝宜容

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