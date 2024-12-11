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勞部終確認謝宜容霸凌 洪孟楷：更證明上次要幫忙開脫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

勞動部同仁遭霸凌案持續延燒，勞動部今日公布調查報告，國民黨立委洪孟楷說，3項結論都打臉上次報告，更證明上次就是要為勞發署北分署前分署長謝宜容開脫。

勞動部今日公布霸凌案調查報告，得出3大調查結果，明確指出謝宜容長期以高壓威嚇模式領導，使北分署同仁處於一個持續高壓、不友善的惡劣工作環境，盡職負責的吳姓公務員遭受霸凌，輕生與工作遭遇有關聯。

洪孟楷表示，長期霸凌、輕生與工作有關，勞動部再次報告，三項結論都打臉上次的報告，更證明上一次報告書就是要為謝宜容開脫的洗白書。

洪孟楷指出，經過3周，今日勞動部再次提出針對北分署霸凌案件導致公務員輕生的調查報告，有三項結論，包括「分署長管理不當、有遭受霸凌、輕生與工作有關」，而這樣的結論跟第一次提出報告可說天差地遠。若非民怨沸騰，根本不會重啟調查。而今日的報告書，更證明當初的報告就只是要為謝宜容開脫的洗白書。

洪孟楷提到，當時謝宜容還透過律師聲明，一切皆引用首次調查報告來為己開脫，如今全被打臉。包含「本次調查之訪談、匿名問卷意見回饋及相關事證，無法證明關係人甲有遭受長官職場霸凌情事。」如今證明確皆有相關。但遺憾的是，連一個往生事件的調查都要搞ab版，先粉飾太平已經成為民進黨政府處理事情的SOP，紙包不住火才有可能讓真相水落石出。

洪孟楷強調，現在檢調已針對就安基金使用調查，並且謝宜容收押禁見。但就安基金絕對不該是勞動部長的小金庫，任何不在使用範圍內就是不該動用，這不是解釋問題、而是法令明白規範。後續要求主計審計明確規範出使用目的，不合使用規定的一律刪除預算，才能真正對起「專業審查、嚴格把關」，不讓人民納稅錢被惡意濫用。

勞動部 職場霸凌 謝宜容

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