認定謝宜容霸凌致吳員輕生 議員李宇翔：邪惡終被打倒

勞動部北分署吳姓公務員之死，勞動部今召開重啟調查報告記者會，認定前北分署長謝宜容有職場霸凌導致悲劇發生。率先揭發此事的民進黨新北市議員李宇翔說，他從11月8日開始要求勞動部徹查，雖然中間出現了讓人憤怒的調查過程與報告，但該負責的人已下台負責，堅持捍衛正義，邪惡終究會被打倒。

李宇翔指出，勞動部北分署霸凌輕生案最新進度，一是謝宜容涉貪遭檢調收押禁見，二則勞動部重啟調查，報告指謝宜容管理模式不當，使北分署同仁長期處在高壓、不友善工作環境，下情無法上達；而吳姓公務員長期處於高壓工作環境，遭謝宜容以職場優勢地位管理，賦予不合理業務要求，確定構成職場霸凌。

據調查報告指出，從分署同仁訪談結果，與檢視吳員出勤狀況，綜合相關事證，確定吳員的輕生為工作遭遇所致。而謝宜容維持最重送考績會兩大過免職，另秘書室、人事室主任調離主管職務。

李宇翔說，11月8日起，開始要求勞動部徹查，盼為吳男及其家屬釐清事情真相，雖然中間出現了讓人憤怒的調查過程與報告，但該負責的人也都已下台負責，受到社會的譴責。他感謝全民共同關注此案，而新任部長洪申翰扛下壓力，召集重啟調查，組成外部委員為主的調查小組，確實完成訪談、蒐集詳細資料還原事實。