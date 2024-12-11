重啟調查還原吳姓公務員生前：謝宜容交辦難以達成的專案 身心痛苦

勞動部今公布吳姓公務員之死的重啟調查結果。勞動部長洪申翰表示，這次調查從吳員生前角度出發，藉由主要事件的時序還原事件過程，釐清前北分署長謝宜容的管理方式是否造成職場環境惡化，以及吳員工作情形及所承受的壓力。報告除明確列舉謝宜容管理方式，造成不友善的惡劣工作環境及寒蟬效應，另一個重點為吳員生前被交付主責難以達成的「智能就業服務系統」專案，且一人獨立操持，每月平均加班超過80小時，長期身心痛苦，其輕生與工作遭遇有關。

重啟調查報告認定謝宜容的不當管理與不合理業務要求，已對吳姓公務員構成職場霸凌。理由是謝宜容以職場上優越地位，要求吳員執行業務上明顯難以執行的「智能就服專案」，逾越業務上必要且相當範圍，而使吳員承受精神上痛苦，也使工作環境惡化。

報告指出，北分署今年2月公文系統曾當機4天，資訊小組立即緊急處理，處理過程長達1個月之久，此期間謝宜容曾在羅東就業服務中心打電話回北分署署本部，以電話擴音方式，咆哮怒罵負責業務的吳員、秘書室主任及副分署長，而吳員在承受此高壓下，仍然工作表現如常，足見吳員負責盡職且具抗壓性。

再者，報告指出，謝宜容交辦給吳員一個客觀上即使相當努力也難以達成的「智能就服專案」， 使其處於高壓累積的工作環境。無人知曉謝宜容指示的專案具體內容及需求，在相關主管及資訊人員訪談中，皆無人能具體言說所謂「智能就服專案」實質內涵，且將全案交由不具就業服務業務經驗的資訊小組（即吳員）主責，其實已超出其能力之外。

調查報告也寫道，吳員在今年6月曾嘗試產生一版本專案需求書，預定招標金額為3540萬元，但在謝宜容主持、吳員及秘書室主任參與的面商會議後，要求將採購金額降至750萬元，僅剩約兩成預算難以遂行原需求書功能。

隨著專案時程壓力日益迫近，吳員負責的智能服務系統需求書若無法於今年11月初上網公告，並進行後續招標及系統開發建置程序，極可能無法配合羅東就業無法中心開幕期程，調查報告指出，吳員從8月起前後資訊了7家資訊專業廠商，希望能提出具體可行解決方案，10月30日與副分署長、秘書室主任短暫面商後，副分署長提醒目前規畫內容不夠智能，恐無法符合分署長要求，當日下午秘書室主任找吳員開會討論，讓吳員在11月4日提出新版本。

報告指出，吳員為完成此專案任務，身心受到極大壓力，甚至表達輕生意念。除曾一表達，對本專案他做不到，約在輕生前兩個月，依關係人陳述其與吳員對話，略以「那這個案子可能某些時間就是期程快要到了，那如果我們今天做不來、或是沒有辦法交的話那怎麼辦？他就說，不能怎麼辦啊，那就自我了斷啊，他覺得東西都卡在他那邊是他的問題。」

而據關係人陳述，10月中之後，吳員有嚴重睡眠障礙，無笑容且有黑眼圈，且從調查委員會所能調取的紀錄顯示，吳員至少從8月起，除假日外，每日清晨5點多，甚至清晨4點多就到辦公室，事發前三個月每月平均加班工時80小時以上，為達成任務已竭盡心力，仍無法達成謝員的要求，且隨著羅東就業服務站即將動工，其需求書不快完成，將會開天窗，恐面對謝員的嚴厲責難。

此外，報告認為，北分署相關中間主管一方面同為謝宜容的霸凌對象，另一方面卻將謝的壓力與不合理要求往下直接傳遞給同仁，尤其是吳員身上，而未給予適度關懷與支持，協助他向上反映，或尋求其他解決管道，其管理行為也有必須檢討之處。

勞動部長洪申翰說，除謝宜容已依公務人員考績法記兩大過、免職，並依公務員懲戒法移送監察院及追究責任，這次也新增將北分署秘書室主任劉麗利調離主管職，也會建議行政院人事總處將北分署人事室蘇姓主任調離主管現職。

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