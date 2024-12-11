謝宜容涉5罪遭新北檢聲押 另12人列被告交保
勞發署北分署前分署長謝宜容因涉貪污案，檢調帶回員工及廠商共23人，經送新北地檢署今晨複訊後，謝宜容涉犯5罪遭檢向法院聲押，12人列被告交保，其餘證人請回。
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，新北地方檢察署昨天上午指揮法務部調查局新北市調查處，兵分22路展開大規模搜索。
檢調搜索勞發署北分署、謝宜容住處、廠商營業處所及案件關係人住處等。共帶回謝宜容及北分署員工、廠商人員共23人，經市調處詢問後，謝宜容等人於今天凌晨1時許移送檢方複訊。
據了解，新北檢這次偵辦主要是禮品採購與辦公室裝修部分，全案朝貪污治罪條例偵辦；至於過失致死部分，另案偵辦。
經檢方漏夜偵訊，初步認定謝宜容涉犯貪污治罪條例的侵占公有財物、抑留不發職務上應發之財物、圖利，以及涉犯政府採購法非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等5罪。
新北檢表示，由於謝宜容犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由足認有逃亡、偽造證據、勾串證人之高度可能，有羈押之必要，應予羈押，今天上午近6時向法院聲請羈押。
新北檢表示，全案共帶回23人，檢察官訊問後，除謝宜容聲押，12人列被告並分別以新台幣3萬元至18萬元不等金額交保。其餘為證人請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言