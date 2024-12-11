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重啟調查沒約談謝宜容？ 職安署長：她要求公文通知再以書面回

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉嫌濫用公款送禮及過度裝修辦公室，凌晨移送新北地檢署複訊後，依貪汙罪聲押禁見。記者侯永全／攝影
勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉嫌濫用公款送禮及過度裝修辦公室，凌晨移送新北地檢署複訊後，依貪汙罪聲押禁見。記者侯永全／攝影

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查，今天公布調查報告，認定和前北分署長謝宜容職場霸凌有直接關聯。重啟調查小組的訪談委員、職安署長鄒子廉在記者會上透露，曾企圖聯繫謝宜容說明，但是謝宜容要求用公文書通知，她再以書面回覆。

為了釐清本案的疑點，鄒子廉說，確保調查期間資訊保密，調閱原來的調查報告和研商細節，連續4場次訪談會議，受訪者事前用電話或Line詢問受訪意願，受訪15人中有11人接受再訪，這次也新增10人受訪，這次重啟調查有21人接受訪談。

鄒子廉說，本次訪談也有比照約訪其他同仁，請同仁以通訊軟體聯繫謝宜容，但謝宜容要求用公文書通知，她再以書面回覆。綜合所有事證，認為謝宜容在第一次調查就已經做出說明，所以重啟調查沒有要謝宜容重新說明或補充。

他表示，這次處理調查也調閱吳員的電腦紀錄和行事曆、門禁時間紀錄，以及智能服務專案相關紀錄，以及部分受訪關係人提供的錄音檔做新的事證。共開了4場會議，決議本次重啟報告的結果。

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勞動部 職場霸凌 謝宜容

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