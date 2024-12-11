重啟調查沒約談謝宜容？ 職安署長：她要求公文通知再以書面回

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查，今天公布調查報告，認定和前北分署長謝宜容職場霸凌有直接關聯。重啟調查小組的訪談委員、職安署長鄒子廉在記者會上透露，曾企圖聯繫謝宜容說明，但是謝宜容要求用公文書通知，她再以書面回覆。

為了釐清本案的疑點，鄒子廉說，確保調查期間資訊保密，調閱原來的調查報告和研商細節，連續4場次訪談會議，受訪者事前用電話或Line詢問受訪意願，受訪15人中有11人接受再訪，這次也新增10人受訪，這次重啟調查有21人接受訪談。

鄒子廉說，本次訪談也有比照約訪其他同仁，請同仁以通訊軟體聯繫謝宜容，但謝宜容要求用公文書通知，她再以書面回覆。綜合所有事證，認為謝宜容在第一次調查就已經做出說明，所以重啟調查沒有要謝宜容重新說明或補充。

他表示，這次處理調查也調閱吳員的電腦紀錄和行事曆、門禁時間紀錄，以及智能服務專案相關紀錄，以及部分受訪關係人提供的錄音檔做新的事證。共開了4場會議，決議本次重啟報告的結果。

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