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勞動部重啟調查不查就安基金濫用？ 洪申翰曝關鍵原因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部吳姓公務員之死，勞動部長洪申翰今天上午主持重啟調查報告記者會。記者林伯東／攝影
勞動部吳姓公務員之死，勞動部長洪申翰今天上午主持重啟調查報告記者會。記者林伯東／攝影

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，勞動部日前重啟調查，今天上午公布調查結果，認定前北分署長謝宜容有職場霸凌，且和吳姓公務員死亡有直間關聯。針對謝宜容曾被內部檢舉疑濫用就安基金，勞動部長洪申翰說，他上任之初，因為檢調表示要調查、請勞動部暫緩調查。

而受理該起檢舉案的勞動部前次長王安邦曾約談謝宜容，洪申翰說，確實是講經費的部分，不過，現在交由檢調處理，所以這也是勞動部調查時沒有處理這部分。就安基金濫用狀況，勞動部已向外部專家徵詢意見，會非常努力來進行。

洪申翰說，這次重啟調查的報告最重要原則，就是希望還原吳姓公務員經歷什麼，還原真相也是家屬想要的。勞動部會盡力向銓敘部爭取吳姓公務員「因公死亡」的部分。勞動獎章部分也會來處理。

至於是否有霸凌防治專法，洪申翰表示，正在討論中，不同專家都有不同看法，我現在都持開放態度。整體的勞動力政策在農曆年後進行政策面的評估，對勞動部來說站在守護勞工立場，會有什麼風險都在評估範圍裡面。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

公務員 勞動部 洪申翰

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