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洪申翰：吳員之死與謝宜容職場霸凌有關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部吳姓公務員之死，引爆國人怒火，勞動部日前重啟調查，勞動部長洪申翰（左）今親上火線公布調查結果，認定吳員之死與職場霸凌有關。記者葉冠妤/攝影
勞動部吳姓公務員之死，引爆國人怒火，勞動部日前重啟調查，勞動部長洪申翰（左）今親上火線公布調查結果，認定吳員之死與職場霸凌有關。記者葉冠妤/攝影

勞動部吳姓公務員之死，引爆國人怒火，勞動部日前重啟調查，勞動部長洪申翰今親上火線公布調查結果，認定吳員之死與職場霸凌有關。三個關鍵包括前北分署長謝宜容長期高壓威嚇的管理模式不當，造成寒蟬效應；吳員被交付不合理業務要求加上謝的不當管理、吳員輕生前長時間加班，事發前3個月每月平均加班工時超過80小時，身心俱疲。

有關謝宜容的管理模式，勞動部重啟調查報告指出，謝宜容長期且持續對同仁以貶低、咆哮、羞辱、冒犯、威脅等，導致同仁身心受到壓力與痛苦，並藉權勢地位要求北分署同仁辦理明顯不合理工作，導致工作環境惡化。整個北分署在此管理模式下，更讓工作氛圍惡性循環，職場環境已使任何人均難以平和、安定工作。

調查報告羅列七點明確事項。第一，謝宜容對工作要求非常嚴苛而繁瑣，曾有活動簡報資料被退回修改達45次之多。此外，只要未即時報告未達標準，同仁及主管均會承受持續性的怒罵、咆哮及責難，甚至有同仁當場被罵哭，謝的用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶嗎？」、對主管表示「你不具主管特質」、「Troublemaker」。

第二點，謝宜容多次片面認定同仁工作表現不當，即無理要求同仁自行簽辦承認錯誤建議懲處公文，致使北分署內部同仁產生自我人格貶抑，毫無尊嚴。第三點，謝宜容對日常公文常有不滿，頻繁地不附理由要求主管與同仁前往辦公室面商，相關同仁及主管經常性承受怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文及持續性、不間斷且長時間的責難，加上事後多次退稿、修改，讓相關同仁身心俱疲。

第四點，謝宜容常以高二階思考為名，要求北分署同仁處理超出其職位責任範圍事務，例如撰擬本屬於勞發署權責的立法院QA擬答，這些工作與勞發署各業務組工作重複，導致北分署同仁常做白工，增加同仁不必要的業務負擔。

第五點，要同仁在工作時間在走廊上跑步，擠壓同仁日常工作時間，逾越業務上合理必要圍。又雖稱是自願參加，卻常點名並質疑未到者理由的真實性，已涉入同仁私人生活喜好，並造成強迫跑步結果，增加同仁身心壓力。

第六點，謝宜容曾於機場公務迎送場合，僅因接駁車讓謝等待五分鐘，謝從機場一路罵到抵達辦公室，同仁回家途中及回家後還持續遭受謝員以line語音電話檢討並責罵，造成同仁身心受創。第七點，要求各級主管即時回應Line訊息，發送時間可能是下班交通尖峰時間、甚至凌晨1點、清晨5點，如未即時回應，不僅會遭到責罵，而且會被要求逐一交代原因，導致同仁隨時精神緊張、睡眠無法連續。

此外，調查報告也指出，謝宜容的管理言行已對北分署產生寒蟬效應。她時常自稱與發展署署長、勞動部部長關係良好，根據關係人訪談中陳述「謝員常常公開表達署長是她師父，她與署長很好，每天都跟署長討論事情」、「也講說她跟部長常常通電話」，形成同仁即使就謝員不當言行向勞發署或勞動部反映，也可能無用的氛圍。

謝宜容也曾明言首長權威不容挑戰。若有相關主管直接挑戰或意見表達，會遭到發怒、翻白眼、拍桌子，依據關係人陳述「她很記仇，如果讓她不滿意，她就會想各種方法處罰對方，將其調職」或剝奪其權限等。

調查調查指出，上述行為加上謝宜容長期高壓、威嚇的管理模式，導致北分署同仁忌憚向上反映，可能招來進一步的追究、報復或處分。無法忍受者，只能被迫選擇離開北分署，於謝宜容任分署長1年8個月期間離退任人員總計多達81人，僅正式公務人員部分35人中即有15人是平調甚至降調者，比率超過四成。

主管 謝宜容

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