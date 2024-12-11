霸凌加害人不只謝宜容 勞動部追加懲處2名中階主管

勞動部吳姓公務員之死，勞動部今天召開重啟調查報告記者會，認定前北分署長謝宜容確實有職場霸凌，導致悲劇發生。有霸凌被害人也是加害人，勞動部長洪申翰表示，除了過去謝宜容兩大過免職最嚴厲的處分之外，這次重啟調查結果公布後，也會把負責資訊小組的中階主管，祕書室的劉主任調離現職、調到非主管職。

洪申翰表示，北分署中階主管確實同樣也是謝宜容霸凌的受壓迫者，同時也有一部分主管將這些不合理要求直接轉嫁給基層同仁來承受，並未盡到主管的管理責任，來協助下屬合理處理公務。「尤其像吳姓公務員的狀況」。

洪申翰表示，北分署同仁對謝宜容的指控很相近，謝宜容的高壓管理方式和霸凌作風，讓整個分署過去一段時間陷入系統性管理失能，由期很重要的寒蟬效應，高達81人請調或離退，其中公務員身分有4成，即便降調也要走，這在公務機關不尋常的狀況。而過去一段時間北分署大量人力的平降調，是明顯不健康的管理環境，卻沒有向上示警，勞動部也會建議人事行政總處將北分署的人事室主任調離現在的主管職務。也會將這份調查報告交給檢調，讓檢調來做調查。

洪申翰表示，他代表勞動部向吳姓公務員的家屬表達最深的歉意。勞動部一定會記取這次慘痛的教訓，痛定思痛，也會來積極協助北分署重建更健康的職場。「我們真的對家屬和吳姓同仁感到很抱歉」。

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