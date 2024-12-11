公務員輕生 洪申翰：被交辦不可能任務確實遭霸凌

勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部長洪申翰今天說，該名公務員被交辦不可能達成的任務，加上前北分署署長謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

勞動部勞發署北分署上月4日發生公務員輕生案，後續衍生霸凌疑雲，外界對勞動部調查報告字眼用到「立意良善」不滿，要求重啟調查。

洪申翰接任勞動部長後親自擔任調查小組召集人，也宣示將從被壓迫者的角度，重新還原該名公務員經歷了什麼，以及未來有什麼需要面對與改進的問題。

勞動部今天公布重啟調查報告，洪申翰說，前一份調查報告因為還有許多疑點不能釐清，因此這次重新籌組調查小組，釐清重點包含希望從吳員的角度出發，釐清謝宜容的管理方式是否造成職場環境惡化，及吳員工作情形、所承受壓力與輕生是否有關等。

洪申翰說，根據調查及人員訪談，謝宜容的管理模式高度不當，許多人員描述謝宜容長期以高壓威嚇模式領導，使北分署人員處於一個持續高壓、不友善惡劣工作環境，這也產生寒蟬效應，針對不合理的工作要求下屬不敢表達，也怕走申訴管道被秋後算帳。

洪申翰也提到，輕生的公務員是否有遭受霸凌是調查要釐清項目之一，吳姓公務員被交付「智能就業服務系統」專案，「這是一個指派的錯置」，逾越業務上的必要且相當範圍，許多北分署的人員也說，這是一個難以達成、不可能的任務，在難以向上反映的情況下，造成吳姓公務員莫大壓力及疲勞，內外部委員都認定這就是霸凌。

至於吳員的輕生是否與工作有關，洪申翰沉痛地表示，這是有關聯的，吳員的工作業務量大，加上被指派難以達成的專案，導致工作負荷更沉重，而長時間加班導致睡眠不足，不能適度休息而身心俱疲。

洪申翰也說，根據門禁卡顯示，吳員常常凌晨5時多就到辦公室，甚至有4時多就到辦公室，且吳員輕生的2個月前也曾跟其他人員表達，如果這專案做不出來就自我了斷等，綜合相關事證，可以認定吳員輕生與工作有關聯。

至於謝宜容是否有涉及貪瀆，洪申翰說，目前檢調已經在調查中，檢調也有希望勞動部先暫緩這部分調查，因此貪瀆與否不在這次行政調查報告範圍內。