公務員之死 勞動部重啟調查完整報告出爐

勞動部吳姓公務員之死，引爆國人怒火，賴清德總統、行政院長卓榮泰更為此向國人道歉。勞動部日前重啟調查，今天上午10時召開重啟調查報告記者會，公布調查結果，由勞動部長洪申翰對外說明，洪申翰指出，這就是霸凌。重啟調查完整報告出爐。

吳姓公務員11月4日被發現陳屍在辦公室，生前疑遭職場霸凌。勞動部11月8日組成調查小組，11月19日公布調查結果，報告卻指時任北分署長謝宜容的管理方式並非直接原因、對同仁工作要求「目的良善」，輿論譁然。

賴清德總統為此三度道歉，時任勞動部長何佩珊請辭獲准，卓榮泰下令全面清查公部門職場霸凌情形，掀起一波波公部門職場霸凌巨浪，包括衛福部、教育部、交通部、國發會、農業部、文化部等陸續傳出霸凌爭議。

洪申翰上任後重啟調查，親自擔任調查小組召集人，更換調查小組成員，擴大增加不同階層北分署員工訪談，試圖從被壓迫者的角度，重新還原吳姓公務員生前經歷了什麼，以及勞動部未來有什麼需要面對與改進的問題，他說，會慎重地重新檢視，「但求能給家屬一個真誠的交代」。