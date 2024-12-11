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謝宜容遭聲押 陳菁徽：打臉洪申翰盲目背書

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉嫌挪用公款購買伴手禮，遭新北地檢署依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。國民黨立委陳菁徽今天表示，謝宜容遭聲押，打臉勞動部長洪申翰盲目背書。圖／聯合報資料照片
勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉嫌挪用公款購買伴手禮，遭新北地檢署依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。國民黨立委陳菁徽今天表示，謝宜容遭聲押，打臉勞動部長洪申翰盲目背書。圖／聯合報資料照片

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉嫌挪用公款購買伴手禮，遭新北地檢署依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。國民黨立委陳菁徽今天表示，謝宜容遭聲押，打臉勞動部長洪申翰盲目背書。

陳菁徽表示，關於謝宜容濫花就安基金的爭議，洪申翰兩天前來立法院才說，在經費的支出沒法律的問題，因為一切都按照流程在走，最多只是在給人民的觀感不好，應該有行政內部的檢討。

陳菁徽說，不料洪申翰剛垮口謝宜容沒違法，現在馬上就被聲押打臉，不僅代表洪申翰盲目背書之外，也凸顯勞動部長在法律素養上的不足。

陳菁徽呼籲，除了謝宜容之外，還有早就因涉貪汙遭列被告的勞動部前部長許銘春，千萬別高高舉起，之後再輕輕放下，別以為國人會遺忘，自己後續在立院更會緊迫盯著。

勞動部 謝宜容 陳菁徽

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