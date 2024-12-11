影／疑指定廠商...謝宜容貪公帑裝潢奢華辦公室 聲押影片曝光

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控挪用資金購買伴手禮涉及舞弊。調查局新北市處另掌握重要情資，謝宜容利用職務權限，指定特定廠商承攬辦公室裝潢工程，把辦公室裝潢像住家；新北市處昨搜索謝宜容辦公室與居住地處所，帶回謝宜容、標案承辦人、康姓業者等4家廠商23名官商，新北地檢署漏夜偵訊後依貪汙罪聲押禁見謝宜容，另名康姓主管10萬元交保。

據了解，謝宜容否認涉貪，但檢方依相關人證詞與查扣事證，認為謝宜蓉說詞避重就輕，有串滅證之虞，因此聲請羈押禁見，新北地院預計今天開庭審理。

據了解，新北市調查處昨天偵辦謝宜容的重點，主要是聚焦在工程發包，謝宜容在勞動部北分署長任內，明知裝潢工程是公開招標應先辦理資格審查，卻疑利用職權，指定特定廠商承標工程，不僅讓其他投標廠商未獲平等機會，還讓廠商裝修自己的辦公室，其中在辦公室安裝軌道燈，只為了讓她的植物能24小時被照料，導致北分署2023年電費飆增，較往年相多出3萬多度。

謝宜容在北分署長任內，仗著背後有靠山，疑多次對同仁咆哮辱罵，導致多人身心受創，上任1年8個月間就有81人離職，吳姓公務員更在長期精神壓力下在辦公室輕生，案件曝光後引發軒然大波。

至於勞動部前部長許銘春被控挪用「就業安定基金」舉辦音樂會部分，目前由台北地檢署指揮廉政署偵辦中，檢廉已調閱卷證並約相關證人，釐清音樂會的性質是否與就業基金科目有關。