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分署長任內工程、採購涉貪 謝宜容遭檢聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控挪用公款購買伴手禮及發包工程涉貪，新北地檢署複訊後，依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控挪用公款購買伴手禮及發包工程涉貪，新北地檢署複訊後，依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控挪用公款購買伴手禮涉及舞弊，檢調另查出謝宜容疑利用職務，指定特定廠商承攬北分署辦公室裝潢，昨搜索約談謝宜容、標案承辦人、廠商共23人。新北地檢署複訊後，依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。

檢調昨前往新北市新莊、三重和五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所、辦公室共23處，涉案的北分署謝女下屬及承包廠商，凌晨各以3萬到10萬元交保。據了解，謝女主要因檢調主要懷疑她經手多起採購案，都有公器私用或中飽私囊的可能弊端，亟需進一步追查。

昨天偵辦另個重點，是謝宜容挪用北分署183萬元預算購買伴手禮，專案小組釐清是公用還是私用，視查扣證據鞏固有無違反採購法，估計發包工程與買伴手禮總金額約數百萬元。

伴手禮 謝宜容

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