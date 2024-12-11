分署長任內工程、採購涉貪 謝宜容遭檢聲押禁見

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控挪用公款購買伴手禮涉及舞弊，檢調另查出謝宜容疑利用職務，指定特定廠商承攬北分署辦公室裝潢，昨搜索約談謝宜容、標案承辦人、廠商共23人。新北地檢署複訊後，依貪汙、違反政府採購法等罪將她聲押禁見。

檢調昨前往新北市新莊、三重和五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所、辦公室共23處，涉案的北分署謝女下屬及承包廠商，凌晨各以3萬到10萬元交保。據了解，謝女主要因檢調主要懷疑她經手多起採購案，都有公器私用或中飽私囊的可能弊端，亟需進一步追查。

昨天偵辦另個重點，是謝宜容挪用北分署183萬元預算購買伴手禮，專案小組釐清是公用還是私用，視查扣證據鞏固有無違反採購法，估計發包工程與買伴手禮總金額約數百萬元。