時隔19天 謝宜容涉貪現身新北檢兩鬢泛白

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
勞發署北分署前分署長謝宜容，被涉貪移送新北檢時，兩鬢泛白十分憔悴，全程不發一語。記者侯永全／攝影
勞發署北分署前分署長謝宜容，被涉貪移送新北檢時，兩鬢泛白十分憔悴，全程不發一語。記者侯永全／攝影

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因涉嫌濫用公款送禮及過度裝修辦公室，昨遭檢調兵分22路搜索、約談。謝宜容被依涉犯貪汙治罪條例移送新北地檢署時，距離她上次公開以充滿爭議的「假哭」道歉影片已19天，她兩鬢泛白，跟以往嬰兒臉形象相比十分憔悴，全程不發一語。

檢調今天前往新北市三重、新莊、五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所及辦公室共22處。除謝女外，另名康姓北分署科室主管稍早以10萬元交保。

據了解，檢方今天偵辦行動著重在謝宜容濫用183萬元公款購置禮盒四處送禮，以及其分署長辦公室浮誇裝潢部分。日前台北市議員鍾小平表示，謝宜容疑似自各科室挪用北分署2022至2024年年節宣導品禮盒採購的183萬元預算，四處贈送伴手禮。另外立委黃國昌曾爆料，謝宜容分署長辦公室裝潢浮誇，檢調也將徹查當中有無不法。

謝宜容 辦公室

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