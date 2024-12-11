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謝宜容涉2弊案 檢調約談23人

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／連線報導
勞動部勞發署前北分署長謝宜容凌晨移送新北地檢署複訊。記者侯永全／攝影
勞動部勞發署前北分署長謝宜容凌晨移送新北地檢署複訊。記者侯永全／攝影

勞動部勞發署前北分署長謝宜容被控挪用資金購買伴手禮涉及舞弊，檢調另查出謝宜容疑利用職務權限，指定特定廠商承攬北分署辦公室裝潢，昨天搜索約談謝宜容、標案承辦人、四家廠商共廿三人，依貪汙、違反政府採購法等罪移送新北地檢署複訊。

檢調昨依涉犯貪汙治罪條例，前往新北市新莊、三重和五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所、辦公室共廿二處。據了解，謝到任後經手數起採購案，都被懷疑有公器私用或中飽私囊可能弊端，一併調查中。

新北市調查處昨天偵辦謝宜容重點，主要聚焦工程發包，謝宜容在勞動部北分署長任內，明知裝潢工程是公開招標應先辦理資格審查，卻疑利用職權，指定特定廠商承標工程，讓其他投標廠商未獲平等機會，疑變相「選擇性招標」，另廠商使用的建材也疑不符規定。檢調昨已扣押謝宜容手機、投標文件等證物追查。

謝宜容另遭舉報用公費在辦公室安裝軌道燈，只為了讓她的植物廿四小時被照到，導致北分署二○二三年電費飆增，較往年相多出三萬多度，檢調一併了解。

昨天偵辦另個重點，是謝宜容挪用一八三萬元買伴手禮，專案小組釐清是公用還是私用，視查扣證據鞏固有無違反採購法，估計發包工程與買伴手禮總金額約數百萬元。

據了解，新北檢在上月廿一日就謝宜容涉貪、瀆職分案偵辦後，隨即指揮新北市調處前往北分署調取相關資料。經連日解讀，發現謝宜容疑確實挪用北分署各科室二○二二至二○二四年間預算，購買年節宣導品禮盒情事。

勞動部北分署日前發生吳姓公務員在辦公室輕生，原因疑謝宜容職場霸凌，有民代指謝宜容常對員工大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文，自恃「有綠色高層背景」，行徑囂張。謝宜容被控涉嫌過失致死部分，檢方另案調查。

至於勞動部前部長許銘春被控挪用「就業安定基金」舉辦音樂會部分，目前由台北地檢署指揮廉政署偵辦，檢廉已調閱卷證，釐清音樂會性質是否與就業基金科目有關。

勞動部 職場霸凌 許銘春 謝宜容

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