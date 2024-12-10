洪申翰親上火線！ 勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，日前引起全國公憤，掀起公務部門職場霸凌MeToo巨浪。勞動部日前重啟調查，這次試圖從壓迫者角度還原事件，並預計於明天上午10時召開重啟調查報告記者會。

吳姓公務員11月4日清晨被發現陳屍在辦公室，矛頭指向前北分署長謝宜容涉嫌長期霸凌。勞動部11月8日組成調查小組，11月19日公布調查結果，因報告指稱謝宜容的管理方式並非直接原因，也出現謝宜容對同仁工作要求「目的良善」等字眼，遭輿論批評報告荒腔走板，朝野立委也輪番砲轟。

為平息民眾怒火，賴清德總統三度道歉，前勞動部長何佩珊引咎請辭，行政院長卓榮泰也下令全面清查公部門職場霸凌情形，後續掀起一波波的公部門職場霸凌巨浪，包括衛福部、教育部、交通部、國發會、農業部、文化部等陸續傳出霸凌事件，遍地烽火四起。

勞動部長洪申翰日前表示，這一次的重啟調查，調查小組成員不同，由他擔任調查小組召集人，對這份報告負責，也擴大增加不同階層北分署員工訪談，試圖從被壓迫者的角度，重新還原吳姓公務員到底經歷了什麼，以及未來有什麼需要面對與改進的問題，「會慎重地重新檢視，但求能給家屬一個真誠的交代」。

勞動部今晚發出採訪通知，重啟調查結果將於明天上午10點公布，洪申翰將親自出席記者會對外說明。